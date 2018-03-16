Великие и ужасные: 27 фактов о белках, которые надо знать

Диетолог Ульяна Кузора (@miaa_yasha) рассказала, как переизбыток белка в рационе сказывается на работе почек, почему молочные продукты влияют на сон и правда ли, что после тренировки обязательно нужен протеин.

Факт №1: Организму нужен как животный, так и растительный белок

Белки бывают животного и растительного происхождения. Животные считаются более полноценными — в них содержится 8 незаменимых аминокислот, необходимых организму для нормального функционирования, витамины группы В (их недостаток в рационе — причина стресса, снижения физической активности, вялости), железо, необходимое для поддержания работы иммунной системы, щитовидной железы, Омега-3 в форме альфа-линолевой кислоты (необходима для синтеза других незаменимых жирных кислот).

Белки растительного происхождения тоже нельзя недооценивать — это хороший источник клетчатки, позволяющей способствующей нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Их часто называют неполноценными — содержат не все незаменимые аминокислоты (лизин, метионин, триптофан, лейцин, изолейцин, треонин, гистидин). Но они тоже обязательны в рационе. Примерное соотношение растительного и животного белка: 45% на 55%.

Факт №2:суточная норма белка у всех разная

Норма белка в сутки индивидуальна для каждого человека. Зависит от физиологических данных и спортивных нагрузок. В среднем норма для здорового человека варьируется от 1-1,5 гр. на кг веса, для беременных и кормящих — до 2 гр. на кг веса.

Факт №3: при похудении норма белка расчитывается индивидуально

В период похудения важно правильно рассчитывать норму белка. Во время снижения веса не нужно резко увеличивать его количество — не безопасно для здоровья. Если, например, в период поддержания веса ваша норма — 115 г, при похудении она увеличивается до 140. Дефицит калорий не должен превышать 15%. Стандарт БЖУ на похудении: белки –15-35%, жиры –20-35%, углеводы –40-65%.

Факт №4: недостаток белков в рационе негативно сказывается на здоровье

Белки выполняют много разных функций: защитную (необходимы для нормальной работы иммунной системы), транспортную (переносят кислород и питательные вещества), регуляторную, энергетическую. Они также участвуют в передаче генетической информации. Но в первую очередь — это основной «строительный материал» для организма (эпителий, например, обновляется раз в 3-4 дня).

Недостаток белка губителен — ухудшаются все обменные процессы, нарушается работа систем и органов. В первую очередь страдают печень, мышцы и гормональный фон. У спортсменов теряется мышечная масса, появляются проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системами.

Факт №5: слабость и головные боли могут свидетельствовать о недостатке белка

Общая слабость — один из признаков недостатка белка в рационе. Она может сопровождаться мышечными спазмами, дрожью в конечностях, нарушением координации движения. Из-за дефицита белка снижается синтез серотонина и других гормонов — у человека могут наблюдаться проблемы со сном и головные боли. Бледность, высыпания на коже, склонность к отечность, медленное заживление ран, выпадение волос, расслаивание ногтевой пластины — все это признак того, что нужно пересмотреть свой рацион питания и сдать анализы.

Факт №6: от белка поправляются

Поправляются не от белков, жиров или углеводов, а от профицита калорий. И не важно, чем вы их набрали: шоколадным батончиком или двумя килограммами рыбы. Другое дело, что белковая пища менее калорийна. Для примера: калорийность горбуши –147 ккал на 100 г, «сникерса» — 488 ккал. Белок — незаменимый макронутриент в питании. Но любой избыток калорий трансформируется в подкожную жировую клетчатку.

Факт №7: при окислении 1 гр. белка выделяется 4 ккал

Под воздействием пепсина белок распадается на полипептиды и аминокислоты. Из последних организм синтезирует новые, необходимые ему для нормальной работы, либо перерабатывает их в энергию. При окисления 1 гр. белка выделяется 4 ккал.

Факт №8: избыток белка в рационе увеличивает нагрузку на почки

От переизбытка белка, в первую очередь, страдают почки — увеличивается уровень мочевины и мочевой кислоты в крови. Несоблюдение КБЖУ также может вызвать структурные повреждения печени.

Переизбыток протеина — одна из причин развития остеопороза. Организм может использовать только определенное количество белка. Остатки он перерабатывает. Для этого организму нужен дополнительный кальций, который берется из костей. Соблюдайте баланс, чтобы сохранить здоровье.

Факт №9: белок может стать причиной аллергии

Непереносимость белка — редкий вид пищевой аллергии. Чаще всего она встречается в раннем детском возрасте (50%). Причина — нарушения в работе иммунной системы. Организм ошибочно воспринимает чужеродный белок за вредное химическое соединение и начинает его атаковать. В крови выделяется гистамин, вызывающий аллергическую реакцию. К сожалению, медикаментозной терапии этого состояния не существует. Избавиться от аллергии можно только методом исключения продуктов, содержащих аллерген.

Факт №10: белковые диеты дают временный эффект

Любая диета дает временный эффект. Стойкого результата можно добиться только полностью перейдя на правильное питание. Самая популярная белковая диета — Дюкана (за нее он был исключен из медицинского реестра Франции и Международной ассоциации диетологов). Она подразумевает полный отказ от углеводов и неограниченное потребление животного белка.

Углеводы — основной источник энергии. При нехватке организм начинает разрушать жировые клетки, а параллельно с ними мышцы и запасы гликогена.

Как только вы вернете углеводы в рацион, организм начнет запасать их с бешеной скоростью — килограммы быстро вернутся и «друзей» приведут.

Факт №11: белки, жиры, углеводы нормально сочетаются между собой

Не бывает продуктов, состоящих из одних белков, — как минимум, углеводы, в них точно присутствуют. И наш организм нормально усваивает их вместе. Миф о том, что белки, жиры и углеводы не сочетаются, подогревают сторонники раздельного питания, к которому у диетологов тоже много вопросов. Организму нужны все макронутриенты — это неоспоримый факт.

Факт №12: протеин для спортивного питания получают из молочной сыворотки

Протеин для спортсменов получают из молочной сыворотки (сывороточный белок) или из творога (казеиновый белок). Для людей не, занимающихся спортом, смысла в дополнительном приеме белка нет — протеиновые коктейли ни к чему.

Факт №13: протеиновый порошок — не «химия»

Протеиновый порошок — не химия, если он изготовлен из натурального сырья (молока). Они необходимы для быстрого восстановления мышц после интенсивной тренировки.

Факт №14: белковый перекус после тренировки нужен только для набора мышечной массы

Питание после тренировки зависит от того, какие цели вы преследуете. Если интересует наращивание мышечной массы, нужно воспользоваться «метаболическим» окном и съесть что-то белковое через 20-30 мин после физической активности (это источник аминокислот, необходимых для восстановления). В идеале углеводы тоже необходимы — помогают восполнить запасы гликогена.

Факт №15: белок нужно получать из разных продуктов

Чтобы обеспечить организм всеми необходимыми аминокислотами, нужно получать их из разных продуктов. В твороге, например, содержится 14% белка с полным аминокислотным составом. В овощах и зелени содержится от одной до двух аминокислот. И чем разнообразнее стол, тем больше вероятность, что они поступят в организм.

Факт №16: потребление белка должно быть равномерным в течение дня Белок в рационе должен преобладать вечером — к концу дня нам не нужно столько энергии, как в начале. Идеально, когда белковый продукт есть в каждом приеме пищи. Распределяйте потребление протеинов правильно. На завтрак отдавайте предпочтение сыру, яйцам, творогу. На обед — мясным блюдам, бобовым, на ужин — рыбе и овощам.

Факт №17: отсутствие животного белка в рационе оказывает влияние на организм

По поводу того, положительное или отрицательное, ведутся ожесточенные споры. Адепты вегетерианских диет утверждают: без животного белка вполне себе можно существавать. У меня другое мнение на этот счет. Белок, поступающий в организм вместе с пищей, сам по себе бесполезен. От него требуется лишь одно — аминокислоты. Из них синтезируется другой белок, «дружественный» нашему организму. Заменимые аминокислоты могут синтезироваться. Незаменимые — нет. Они поступают только с пищей. Метионин, например, — незаменимая аминокислота, которая в достаточном количестве содержится в красном мясе. Невозможно получить ее в нужном объеме из других источников.

Факт №18: основной источник растительного белка — бобовые

Продукты с высоким содержанием растительного белка: фасоль, чечевица, нут, семечки, орехи, кунжут. В достаточном количестве он содержится в гречневой крупе, пшенице и круп на ее основе: булгур, полба.

Факт №19: белок принимает участие в стимуляции мозговой деятельности

Белок — важный макронутриент для работы головного мозга. Аминокислоты выделяют нейротрансмиттеры — вещества, принимающие участие в передаче нервного импульса.

Дефицит белка приводит в тяжелым последствиям. Усталость и быстрая утомляемость — лишь верхушка айсберга.

Хорошо стимулирует мозговую деятельность растительный белок, содержащийся в орехах, — включите их в ежедневный рацион.

Факт №20: белки отличаются по степени усвояемости

Белки отличаются по степени усвояемости. Медленные долго расщепляются организмом, притупляя голод. Быстрые лучше усваиваются и быстрее наполняют энергией. Источник медленных белков — творог, сыр. Быстрых — мясо, яйца, рыба.

Факт №21: молочный белок лучше усваивается после ферментативного брожения

Молоко на 90% состоит из воды. Оставшиеся 10% проходится на казеин и сывороточные белки — глобулин и альбумин. Первый отличается сложной усвояемостью и плохой перевариваемостью (основная причина — нерастворимость в воде). Это минус в питании взрослого человека и плюс в питания детей. Низкая скорость расщепления молочного белка способствует дозированному и равномерному насыщению крови малыша аминоксилотами — их уровень стабилен до шести часов.

Организм взрослого человека лучше усваивает казеинат кальция — белок, полученный в результате ферментативного брожения молока. Многие диетологи рекомендуют отказаться от молока в чистом виде, отдав предпочтение молочно-кислым продуктам.

У сывороточных белков сбалансированный аминокислотный состав. По строению они максимально приближены к белкам мышечной ткани. Их часто используют для производства протеинового порошка.

Факт №22: от молочных продуктов может возникнуть тяжесть

После молочных продуктов может возникнуть дискомфорт, если у вас проблемы с кишечником. Почти у трети населения наблюдается непереносимость лактозы — «молочного сахара». Это состояние связано с недостаточностью фермента лактазы, принимающего участие в его расщеплении. Если через 30 минут после стакана молока у вас регулярно наблюдается вздутие живота, это повод задуматься и обратиться к врачу.

Факт №23: группа ферментов, расщепляющий белок, — протеиназы

Это ферменты группы гидролаз, расщепляющие пептидные связи. Они делятся на шесть классов: сериновые, треониновые, цистеиновые, аспартатные, металлопротеиназы, глутаминовые. Недостаток ферментов — причина проблем с ЖКТ, печенью, желчным пузырем, поджелудочной железы.

Факт №24: суточная норма белка в детском питании отличается от взрослой

Суточная норма белка в детском питании — от 2.2 до 3 гр. на 1 кг. веса (до года), от 36 до 87 гр. после года. Для нормального роста и развития малыша важно следовать этим цифрам.

Факт №25: куриный белок — отличный источник протеина

Куриный белок-очень хороший источник протеина. Содержит все важные аминокислоты и отличается небольшой калорийностью. Но будьте осторожны — куриный белок может вызвать аллергию. Это явление встречается достаточно часто. Куриные яйца богаты витаминами, железом, фолиевой кислотой и другими веществами. Организм может среагировать на любой из них! Чаще всего причина — реакция на альбумин. Симптомы проявляются сразу же: кожная сыпь, зуд, проблемы с ЖКТ и дыханием. Норма яиц в день — не более трех.

Факт №26: белковые продукты влияют на настроение и сон В белках содержится триптофан — аминокислота, отвечающая за хорошее настроение и нормальный сон.

Недостаток протеинов в рационе сильно сказывается на цикле сон-бодрствование у детей. Из-за нехватки белка у них снижается синтез серотонина — малыш плохо засыпает.

Решить проблему можно, увеличив потребление триптофана: он присутствует в большинстве растительных белков.

Факт №27: у нас разная скорость переваривания белков

Все мы разные, и потребности организма тоже. Кто-то начинает день с белкового завтра и чувствует себя отлично, кому-то для запуска организма нужны углеводы. Научитесь слушать себя. У нас разная скорость переваривания белков. Одному организму нужно на это час, другом — три. Этот факт нужно учитывать при составлении рациона.