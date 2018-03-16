Какой лук полезен?

СодержаниеЦарь подсемейства Луковых — репчатый лукЛук-батун против весеннего авитаминозаЛук-шалот — борец за здоровое сердцеЛук-порей — союзник пищеварительной системыЛук-слизун против простуды и гриппаЛук-шнитт против раннего старения и онкологииКрымский лук для молодой кожи и крепких ногтей

Каждому с детства известно, что репчатый лук является природным профилактическим средством против простуды и гриппа. Его особенно рекомендуют употреблять в холодную пору и межсезонье, когда за окном бушуют ветра, а столбик термометра приближается к нулю. Борьба с вирусами, вызывающими острые респираторные инфекции, — не единственное преимущество овощной культуры. Лук, точнее биологически активные вещества, входящие в его состав, оказывают благотворное влияние на все органы и системы организма человека.

Чем еще может похвастаться репчатый лук? Уступают ли ему в пользе ближайшие «собратья» — шалот, шнитт, порей и другие виды? На эти вопросы отвечает MedAboutMe!

Царь подсемейства Луковых — репчатый лук Лидирующие позиции среди огромного разнообразия видов, относящихся к подсемейству Луковых (а их, кстати, почти 1000), по праву занимает репчатый лук. Этот аспект обусловлен уникальным составом. Овощ содержит рекордное количество аскорбиновой кислоты (витамина С) — мощного антиоксиданта, препятствующего преждевременному старению, и компонента, призванного укреплять иммунитет.

Не обделен репчатый лук витаминами А и Е — ценными помощниками, нормализующими работу нервной системы и улучшающими психоэмоциональный фон. Им же подвластна профилактика заболеваний сосудов и онкологии, а также стимуляция нейронов головного мозга, что способствует улучшению памяти и внимания.

Немало в «слезоточивом» овоще содержится витаминов группы В. Взять, к примеру, тиамин (витамин В1). Он положительно влияет на работу половой системы, особенно представителей сильной половины человечества. Ему присуще свойство повышения сперматогенеза (сложного процесса развития мужских половых клеток) и, соответственно, усиления способности зачатия.

Стоит отметить содержание фолиевой кислоты (витамина В9) — крайне необходимой во время беременности. Она играет немаловажную роль в обеспечении развития плода, в том числе формировании нервной трубки.

Однако это вовсе не значит, что нужно употреблять лук безмерно, ведь пренебрежение его количеством может принести дискомфорт, вызвать боль в кишечнике, активизировать процессы брожения и сильное раздражение слизистой оболочки желудка. Лучше всего использовать овощ в качестве дополнения к овощным салатам и блюдам, не предполагающим термическую обработку плода.

Интересный факт!

Японские ученые провели исследования репчатого лука. Оказалось, острый плод при ежедневном употреблении снижает риск возникновения рака желудка более чем на 30%. Также исследования показали, что репчатый лук препятствует развитию раковых заболеваний пищеварительной системы и даже гортани. К тем же выводам пришли французские исследователи.

Лук-батун против весеннего авитаминоза

Лук-батун называют еще дудчатым, трубчатым, татаркой и китайским. Он пользуется огромной популярностью среди дачников, поскольку не требует особенных условий для выращивания и формирует зеленые перья ранней весной. Луку-батун присущи прекрасные вкусовые характеристики, которые культура сохраняет в течение всего сезона. С его участием готовят салаты, рагу, гарниры, мясные и рыбные блюда, супы и маринады.

Считается, что лук-батун наделен теми же свойствами, что и его близкий «сотоварищ» — репчатый лук. В нем в избытке содержатся витамины А, Е и С, витамины группы В, магний, железо и другие вещества, призванные предотвращать сбои в работе важных органов и систем, препятствовать раннему старению и развитию серьезных заболеваний. Особенно лук-батун рекомендуют употреблять весной, когда организм испытывает острую нехватку витаминов и чаще подвергается простудным заболеваниям.

Лук-шалот — борец за здоровое сердце

Лук-шалот ценится многими людьми за очень нежный и сладковатый вкус, а также отсутствие выраженного аромата, как, например, у репчатого лука. Ему присуща мягкая текстура, что делает овощ незаменимой составляющей овощных салатов, вторых блюд, маринованных изысков, солений и, наконец, соусов к мясу и рыбе. Преимущество корнеплода в том, что он не «давит» своим запахом другие компоненты блюда, наоборот, заставляет заиграть их совершенно по-новому.

Кулинария не является главным «коньком» шалота. Важнее та польза, которую он несет для организма человека. Как и ближайший «собрат» — репчатый лук, шалот содержит большое количество витамина С, который. Также в нем значатся флавоноиды. Эти компоненты оказывают противодействие не только вирусам и вредоносным бактериям, но и свободным радикалам, которые являются виновниками злокачественных образований.

Особенно много в луке-шалот содержится магния и калия, а эти элементы крайне полезны для сердца и сосудов. Как утверждают специалисты, они способствуют улучшению эластичности сосудов, снижению вязкости крови и риска образования тромбов, а значит, защите от инсультов, стенокардии, инфаркта и ишемии. Также их действие направлено на обеспечение сердечного импульса и устранение аритмии, нормализацию сократительной функции миокарда, регуляцию процессов обмена в сердечной мышце.

Интересный факт!

Все культурные виды лука активно применяют в средиземноморской диете. Сложно поверить, но типичный француз съедает свыше 5 кг лука в год, а итальянец — около 8 кг.

Лук-порей — союзник пищеварительной системы

Когда-то лук-порей называли пищей богачей и солдат. Также его употребляли те люди, которые в силу профессии или жизненных обстоятельств были вынуждены заниматься тяжелым физическим трудом. Считалось, что овощ, благодаря содержанию большого числа витаминов и минералов, способствует быстрому восполнению сил, защите организма от переутомления, снижению иммунитета и здоровья в целом.

Сегодня лук-порей по-прежнему актуален. Его активно применяют в кулинарии в качестве самостоятельного продукта или компонента салатов, вторых блюд, супов, маринадов и соусов. От репчатого лука порей отличается отсутствием выраженной «головки», нежным и сладковатым вкусом, а также изысканным ароматом, который не вызывает слез. Он, как и шалот, не подавляет вкусовые свойства своих союзников в блюдах, а лишь деликатно проявляет свое лидерство, особенно вкупе с петрушкой, тимьяном, кервелем и базиликом.

Лук-порей положительно влияет на работу пищеварительной системы за счет высокого содержания клетчатки, тем самым способствует улучшению процесса переваривания пищи, регуляции кислотности в желудке, созданию благоприятной среды для развития полезных бактерий, которые стимулируют пищеварение и препятствуют сбоям, сопровождающимся дискомфортом, болями или повышенным газообразованием.

Для сердечно-сосудистой системы лук-порей также играет немаловажную роль. В нем содержится большое количество калия и магния, которые, как указано выше, препятствуют заболеваниям сердечной мышцы. Нельзя не отметить наличие в составе порея железа — элемента, который является профилактикой железодефицитной анемии, что особенно актуально для беременных и кормящих женщин.

Важно!

Китайские ученые провели исследования смеси чеснока и лука. Результаты показали следующее: употребление 3-4 граммов чеснока и лука в день служит средством профилактики закупорки сосудов, заболеваний сердца.

Лук-слизун против простуды и гриппа

Лук-слизун в настоящие дни мало распространен, хотя он пригоден для употребления. В процессе роста рассматриваемый вид не формирует луковицы, в пищу используется только листва. Она очень сочная, нежная, не слишком острая на вкус, с легким чесночным ароматом. Стоит отметить, что срезку лука-слизуна осуществляют в течение всего садово-огороднического периода, и многочисленные срезки никоим образом не отражаются на вкусовых свойствах листвы. Она на протяжении всего сезона не огрубевает.

Лук-слизун имеет сбалансированный состав. В нем значится большое количество витаминов, минералов, фитонцидов и других биологически важных соединений.

Лук-слизун богат аскорбиновой кислотой. Его следует употреблять в качестве профилактического средства против простуды и гриппа. Также овощ зарекомендовал себя в борьбе с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, правда, его не советуют употреблять при обостренных состояниях.

Лук-шнитт против раннего старения и онкологии

Лук-шнитт, он же — резанец и скорода, можно встретить не только в садах и огородах, зачастую насыщенная зелень с лавандовыми пышными зонтиками колосится на обочинах дорог в некоторых европейских странах, США и России. В культуре шнитт чаще всего возделывают для получения зеленых перьев, которые пригодны для приготовления салатов, супов и вторых блюд.

Интересный факт!

Известные кулинары рекомендуют обратить внимание именно на шнитт при приготовлении омлета с участием свежих овощей и зелени. Благодаря не слишком острому деликатному вкусу и пряному аромату, он придает готовому яству особую изюминку.

Полезные свойства лука-шнитт также не перечесть! Он содержит рекордное количество фитонцидов — природных антибиотиков, которые противодействуют разрушающему действию свободных радикалов, а значит, преждевременному старению и раковым заболеваниям. Также они подавляют рост и развитие условно-патогенных микроорганизмов, провоцирующих простуду, грипп и другие инфекционные заболевания. К тому же, фитонциды обладают способностью укреплять иммунитет, нормализовать психоэмоциональное состояние, повышать работоспособность и стрессоустойчивость.

Также важно отметить, что лук-шнитт полон витамина К. Его часто называют противогеморрагическим или коагуляционным витамином. Он способствует укреплению сосудистых стенок, координации процессов свертываемости крови, увеличению проницаемости капилляров, быстрому заживлению ран и препятствию возникновения гематом при незначительном механическом воздействии на тело.

Крымский лук для молодой кожи и крепких ногтей

Крымский (он же — ялтинский) лук является разновидностью репчатого лука, однако, в отличие от главного «сотоварища», ему не свойственно высокое содержание эфирных масел, резкий запах и горьковатый вкус. Крымский лук имеет сладкий и нежный вкус, плотную текстуру и приятный аромат. Он пригоден для приготовления любых блюд, но особенно овощных салатов и бутербродов.

Пока садоводы и огородники пытаются разобраться в тонкостях культивирования сладкого овоща, врачи трубят о его неоценимой пользе. Бордовые «головки» несут в себе целый комплекс витаминов, минералов и других жизненно важных веществ, отвечающих за нормальную работу органов и систем организма человека. Как и репчатый лук, крымский «красавец» богат фитонцидами и аскорбиновой кислотой — веществами, которые препятствуют возникновению простуды и гриппа, блокируют атипичные клетки (те, что имеют неправильную структуру, размеры и форму), снижают риск возникновения онкологии.

Еще крымский лук содержит большое количество серы. Этот элемент особенно важен для кожи. Он препятствует образованию ранних признаков старения, например, морщин, за счет стимуляции эластиновых волокон. Положительно сера влияет на волосы и ногти.

Интересный факт!

Группа ученых одного из Канадских университетов провела исследования репчатого лука разных цветов. Результаты были опубликованы в журнале Food Research International.

Оказалось, что красный лук наделен более выраженными противораковыми свойствами. Это обусловлено наличием в составе огромного числа флавоноидов и антоцианов. Кстати, также исследователи проводили опыты над разными сортами красного лука. Победителем был выявлен сорт «Рубиновое кольцо», в нем содержится наивысшая концентрация кверцитина — бойца с раковыми клетками.

Комментарий экспертаТимати Харлан, диетолог, шеф-повар, автор книг о здоровой пище, автор сайта для гурманов

Удивительно, но о целебных свойствах репчатого лука слагали целые легенды свыше шести тысяч лет назад. Сам Авиценна посвятил полезному овощу большую главу в своих трудах «Канон врачебной медицины». Его же воспевали в эпоху крестовых походов (в XI-XV веках).

Действительно, лук несет неоценимую пользу для человека. Практически все виды и сорта богаты органическими кислотами, эфирными маслами, фитонцидами, витаминами, минеральными веществами и флавоноидами — важными компонентами, нехватка которых пагубно отражается на работе жизненно важных органов и систем.

Не зря же лук называют природным антибиотиком. Он эффективен в качестве дополнительной составляющей комплекса лечения заболеваний верхних дыхательных путей, в том числе ангины.

Также известно, что вещества, входящие в состав лука, положительно влияют на половую систему. Кстати, лук относят к сильнейшим афродизиакам. Еще древние египтяне применяли его в качестве возбуждающего средства. Они были уверены, что лук повышает потенцию. Последние исследования, проведенные во многих странах, показали, что лук, точнее кверцитин, входящий в овощ в большом количестве, оказывает мощное противодействие раковым заболеваниям.

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