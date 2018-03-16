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Ургант на своем шоу заставил актера из Екатеринбурга съесть холодец с шоколадом и выпить масло
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Ургант на своем шоу заставил актера из Екатеринбурга съесть холодец с шоколадом и выпить масло 

e1.ru 16 марта 2018
Фото: e1.ru
Сегодня героем передачи «Вечерний Ургант» стал актер из Екатеринбурга Евгений Кулик. Он пришел на передачу с Сашей Бортич, исполнительницей еще одной главной роли в фильме «Я худею». Это комедия, по сюжету которой главную героиню из-за лишнего веса бросает парень. Девушка решает бороться за свою любовь и похудеть. На помощь ей приходит одержимый здоровым образом жизни толстяк Коля, которого играет Евгений Кулик.
Иван Ургант решил устроить для актеров конкурс.
— Проверим, насколько вы хорошо разбираетесь в том, о чем фильм, — сказал Ургант.
По условиям конкурса участникам нужно было угадать, сколько весит выбранный человек из студии. Чей вариант окажется ближе к истине — тот побеждает, а проигравший должен был съесть очень калорийное блюдо.
Сначала «подкрепиться» пришлось Саше Бортич — ей достались чипсы с большим куском сливочного масла. Но масло она уронила на пол, поэтому избежала своей участи и ей не пришлось есть все целиком. Следующим проигравшим оказался Евгений Кулик.
— Это холодец с шоколадом, — сказал Иван Ургант, когда актер поднял крышку с выбранного блюда.
Евгению Кулику блюдо понравилось, и он даже отрезал себе несколько кусочков. Зато следующее, которое досталось ему после очередного проигрыша, даже пришлось записать — под крышкой оказалось масло из банки со шпротами. А напоследок Иван Ургант разделил с Евгением Куликом жареную куриную ножку.
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