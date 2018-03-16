Ургант на своем шоу заставил актера из Екатеринбурга съесть холодец с шоколадом и выпить масло

Сегодня героем передачи «Вечерний Ургант» стал актер из Екатеринбурга Евгений Кулик . Он пришел на передачу с Сашей Бортич, исполнительницей еще одной главной роли в фильме «Я худею». Это комедия, по сюжету которой главную героиню из-за лишнего веса бросает парень. Девушка решает бороться за свою любовь и похудеть. На помощь ей приходит одержимый здоровым образом жизни толстяк Коля, которого играет Евгений Кулик.

— Проверим, насколько вы хорошо разбираетесь в том, о чем фильм, — сказал Ургант.

По условиям конкурса участникам нужно было угадать, сколько весит выбранный человек из студии. Чей вариант окажется ближе к истине — тот побеждает, а проигравший должен был съесть очень калорийное блюдо.

Сначала «подкрепиться» пришлось Саше Бортич — ей достались чипсы с большим куском сливочного масла. Но масло она уронила на пол, поэтому избежала своей участи и ей не пришлось есть все целиком. Следующим проигравшим оказался Евгений Кулик.

— Это холодец с шоколадом, — сказал Иван Ургант, когда актер поднял крышку с выбранного блюда.

Евгению Кулику блюдо понравилось, и он даже отрезал себе несколько кусочков. Зато следующее, которое досталось ему после очередного проигрыша, даже пришлось записать — под крышкой оказалось масло из банки со шпротами. А напоследок Иван Ургант разделил с Евгением Куликом жареную куриную ножку.