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Паштет из чечевицы с инжирной горчицей и хлебом карасау
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Паштет из чечевицы с инжирной горчицей и хлебом карасау 

Passion.ru 23 часа назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
инжирная горчица (мостарда) — 120 г  сардинский хлеб карасау (или тонкий лаваш) — 100 г  слайсы миндаля — 40 г  Ингредиенты для паштета:
овощной бульон — 320 г  вареная зеленая чечевица — 2 кг  каперсы — 120 г  грибы белые — 800 г  лук репчатый — 30 г  соль — 10 г  Приготовление:
Обжарить белые грибы и лук до золотистого цвета. Добавить предварительно отваренную зеленую чечевицу, грибы, теплый овощной бульон. Пюрировать в блендере до однородной массы. Теплый паштет выложить в тарелку, украсить инжирной горчицей и миндалем. Подавать с хлебом карасау.
Фото: архив ресторана
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