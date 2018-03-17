Паштет из чечевицы с инжирной горчицей и хлебом карасау

Вам понадобится:

инжирная горчица (мостарда) — 120 г сардинский хлеб карасау (или тонкий лаваш) — 100 г слайсы миндаля — 40 г Ингредиенты для паштета:

овощной бульон — 320 г вареная зеленая чечевица — 2 кг каперсы — 120 г грибы белые — 800 г лук репчатый — 30 г соль — 10 г Приготовление:

Обжарить белые грибы и лук до золотистого цвета. Добавить предварительно отваренную зеленую чечевицу, грибы, теплый овощной бульон. Пюрировать в блендере до однородной массы. Теплый паштет выложить в тарелку, украсить инжирной горчицей и миндалем. Подавать с хлебом карасау.

Фото: архив ресторана