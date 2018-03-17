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Картофельная запеканка с мясом
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Картофельная запеканка с мясом 

Kitchenmag 17 часов назад
Картофель очистить, выложить в кастрюлю с подсоленной водой и варить около 40 минут после закипания.
В это время очистить лук и морковь. Нарезать их мелкими кубиками. Обжарить лук и морковь в нагретой с оливковым маслом глубокой сковороде в течение 5-10 минут.
Добавить говяжий фарш, посолить, поперчить, перемешать и готовить еще 10 минут. Далее добавить зеленый горошек и бульонные кубики. Залить все примерно литром воды, довести до кипения и варить около 30 минут.
Когда картофель будет готов, размять его в пюре. Добавить яйцо, молоко и 40 граммов сливочного масла. Перемешать.
В форму для запекания выложить мясо. Сверху равномерно распределить картофельное пюре. Посыпать все панировочными сухарями и добавить нарезанное кусочками сливочное масло.
Запекать в предварительно разогретой до 180С духовке 30 минут.
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