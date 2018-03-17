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Десерт с манго и маскарпоне
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Десерт с манго и маскарпоне 

Kitchenmag 16 часов назад
Отделить белки от желтков.
Выложить маскарпоне в миску и взбить вилкой. Добавить желтки и ванильный экстракт, продолжая взбивать.
Далее добавить сахар и все тщательно перемешать.
Отдельно взбить белки в крепкую пену и добавить в приготовленную ранее массу. Аккуратно перемешать. Убрать получившийся крем в холодильник.
Выложить мякоть манго в блендер и слегка измельчить. Добавить ванилин и лимонный сок. Перемешать.
На дно подходящих стаканов выложить манго. Посыпать измельченным печенье, а затем добавить крем.
По желанию украсить печеньем и кусочками манго. Перед подачей желательно убрать десерт в холодильник минимум на 2 часа.
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