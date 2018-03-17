Десерт с манго и маскарпоне

Отделить белки от желтков.

Выложить маскарпоне в миску и взбить вилкой. Добавить желтки и ванильный экстракт, продолжая взбивать.

Далее добавить сахар и все тщательно перемешать.

Отдельно взбить белки в крепкую пену и добавить в приготовленную ранее массу. Аккуратно перемешать. Убрать получившийся крем в холодильник.

Выложить мякоть манго в блендер и слегка измельчить. Добавить ванилин и лимонный сок. Перемешать.

На дно подходящих стаканов выложить манго. Посыпать измельченным печенье, а затем добавить крем.

По желанию украсить печеньем и кусочками манго. Перед подачей желательно убрать десерт в холодильник минимум на 2 часа.