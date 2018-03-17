7 оригинальных блюд из цветной капусты

Цветная капуста — один из самых полезных продуктов, который просто необходимо включить в свой рацион, чтобы не пострадать от весеннего авитаминоза. Этот овощ богат витаминами С, А и B, легко усваивается и содержит много клетчатки, полезной для здорового пищеварения. Рассказываем, как приготовить цветную капусту вкусно и оригинально.

Цветная капуста, запеченная с медом и чесноком

Вам понадобится:

Соцветия цветной капусты — 600 г Мед — 6 ст.л Чеснок — 4 зубчика

Луковый порошок — 1 ч.л Кукурузный крахмал — 2 ч.л Соевый соус — 1/2 ст.л Острый тайский соус — 1 ст.л (по вкусу)

1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C, противень застелите пергаментной бумагой.

2. Разделите цветную капусту на соцветия и разложите их на лист. Запекайте около 15-ти минут до появления румяного цвета, затем охладите в течение 10-ти минут.

3. Пока капуста запекается, в глубокой сковороде сделайте соус. Для этого смешайте мед, измельченный чеснок, луковый порошок, соевый и острый соус до однородной консистенции. Затем влейте разведенный в шести столовых ложках воды крахмал и снова тщательно перемешайте. Готовьте соус около пяти минут, пока он не загустеет, затем охладите в течение пяти минут.

4. Переложите капусту в глубокую миску и влейте туда соус. Как следует перемешайте и подавайте к столу, по вкусу украсив зеленым луком.

Пряный салат с цветной капустой, каджунской приправой, рисом и овощами

Вам понадобится:

Соцветия цветной капусты — 600 г Растопленное кокосовое масло — 1 ч.л Кленовый сироп — 1 ст.л Каджунская приправа-смесь — 1,5 ч.л Соль, перец — по вкусу

Листовая капуста кале — 6 листов

Отварной красный рис — 1 чашка

Тертая морковь — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Помидоры черри — 1 чашка

Редис — 3 шт.

Сок одного лимона

Оливковое масло — по вкусу

1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C, противень застелите пергаментной бумагой. Капусту разделите на соцветия и смешайте с кокосовым маслом и кленовым сиропом. Посыпьте каджунской приправой и запекайте около 20-ти минут до готовности. Во время готовки перемешайте блюдо хотя бы один раз.

2. Пока готовится капуста, смешайте остальные ингредиенты для салата. В большую миску выложите нарезанные ломтики огурца и редиса. Добавьте помидоры черри, отварной рис, тертую морковь, листы капусты кале, приправы и специи по вкусу, заправку из лимонного сока и оливкового масла.

3. Готовую капусту добавьте к остальным ингредиентам, тщательно все перемешав. Салат готов!

Суп-пюре с цветной капустой и луком-пореем

Вам понадобится:

Цветная капуста — 600 г Лук-порей — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Овощной бульон — 800 мл Молоко — 2 чашки

Кокосовое или сливочное масло — 1 ст.л Оливковое масло — 2 ст.л Соль, перец — по вкусу

Зеленый лук — для подачи

1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C, противень застелите пергаментной бумагой. Капусту разделите на соцветия и смешайте с оливковым маслом, солью и перцем. Запекайте ее около 20-ти минут до готовности и золотистого цвета.

2. В большой кастрюле на среднем огне разогрейте сливочное (или кокосовое) масло, поджарьте на нем измельченный лук-порей. Добавьте мелко нарезанный чеснок и готовьте еще несколько минут. Затем добавьте цветную капусту, молоко и бульон. Варите около 10-ти минут.

3. Используя погружной блендер, измельчите суп прямо в кастрюле. Подавайте его, украсив зеленым луком или гренками.

Пирог с цветной капустой и рикоттой

Вам понадобится:

Цветная капуста — 1 пачка

Слоеное тесто готовое — 1 пачка

Рикотта — 250 г Твердый сыр — 150 г Томатная паста — 1 ч.л Укроп — по вкусу

Мука — 2 ст.л Соль, перец — по вкусу

1. Поставьте духовку разогреваться на 220 °C, противень посыпьте мукой, а тесто разморозьте.

2. Твердный сыр натрите на терке. Рикотту смешайте с томатной пастой, добавьте укроп и взбейте до получения однородной смеси.

3. Соцветия капусты отварите до полуготовности, затем немного остудите и дайте подсохнуть.

4. Раскатайте тесто и выложите на противень. Смесь с рикоттой распределите по поверхности теста, сверху выложите капусту, добавьте специи и приправы, а затем посыпьте все тертым сыром. Загните у пирога края, по желанию смазав их яйцом.

5. Выпекайте пирог 15-20 минут до готовности.

Лазанья с цветной капустой

Вам понадобится:

Цветная капуста — 300 г Готовые сухие листы лазаньи — 6 шт.

Морковь — 1 шт.

Красный сладкий перец — 1 шт.

Помидоры — 3 шт.

Растительное масло — 6 ст.л Молоко — 900 мл Специи и приправы — по вкусу

Свежая зелень — по вкусу

1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C, подготовьте противень. Измельчите зелень, а помидоры нарежьте кубиками.

2. Морковь, перец, соцветия капусты нарежьте мелкими кубиками и обжарьте их в оливковом масле около 10 минут на небольшом огне.

3. Сделайте соус бешамель: в кастрюле с толстым дном разогрейте 4 столовые ложки масла на медленном огне, добавьте муку и обжарьте в течение пяти минут на слабом огне, постоянно помешивая. Влейте молоко, продолжая помешивать венчиком. Добавьте специи и приправы. Варите до загустения.

4. В противень выкладывайте лазанью следующим способом: три листа лазаньи, помидоры, зелень. Используйте половину соуса бешамель, чтобы пропитать края листов лазаньи.

5. Накройте блюдо другим слоем из листов лазаньи, выложите обжаренные овощи и полейте сверху соусом. По желанию вы можете использовать панировочные сухари. Выпекайте лазанью около получаса до готовности.

Тортильи из цветной капусты

Вам понадобится:

Цветная капуста — 500 г Яйца — 2 шт.

Петрушка — несколько веточек

Соль, перец — по вкусу

1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C, подготовьте противень, застелив его пергаментом. 2. Капусту разделите на соцветия и измельчите в блендере до состояния пюре. 3. Добавьте яйца, приправы и специи, измельченную петрушку и снова перемешайте все до однородной консистенции.

4. Выложите тесто на бумагу, сформировав круги размером с блюдце. Выпекайте тортильи по 10 минут с каждой стороны.

5. В сухой сковороде слегка обжарьте готовые тортильи с обеих сторон, прижимая вилкой.

6. Подавайте блюдо со сливочным соусом или сметаной, украсив по желанию свежей зеленью.

Цветная капуста карри

Вам понадобится:

Цветная капуста — 1 кочан

Растительное масло — 2 ст.л Лимонный сок — 2 ст.л Порошок карри — 1 ст.л Соль, перец — по вкусу

1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C, подготовьте противень, смазав его маслом. Цветную капуста разделите на соцветия и крупно нарежьте.

2. В большой миске смешайте капусту, порошок карри, соль, перец, лимонный сок и растительное масло. Выложите соцветия на противень в один слой.

3. Запекайте капусту около получаса, пока она не поджарится. Украсьте по вкусу свежей зеленью и подавайте к столу.