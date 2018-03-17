7 оригинальных блюд из цветной капусты 

Цветная капуста — один из самых полезных продуктов, который просто необходимо включить в свой рацион, чтобы не пострадать от весеннего авитаминоза. Этот овощ богат витаминами С, А и B, легко усваивается и содержит много клетчатки, полезной для здорового пищеварения. Рассказываем, как приготовить цветную капусту вкусно и оригинально.
Цветная капуста, запеченная с медом и чесноком
Вам понадобится:
Соцветия цветной капусты — 600 г Мед — 6 ст.л Чеснок — 4 зубчика
Луковый порошок — 1 ч.л Кукурузный крахмал — 2 ч.л Соевый соус — 1/2 ст.л Острый тайский соус — 1 ст.л (по вкусу)
1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C, противень застелите пергаментной бумагой.
2. Разделите цветную капусту на соцветия и разложите их на лист. Запекайте около 15-ти минут до появления румяного цвета, затем охладите в течение 10-ти минут.
3. Пока капуста запекается, в глубокой сковороде сделайте соус. Для этого смешайте мед, измельченный чеснок, луковый порошок, соевый и острый соус до однородной консистенции. Затем влейте разведенный в шести столовых ложках воды крахмал и снова тщательно перемешайте. Готовьте соус около пяти минут, пока он не загустеет, затем охладите в течение пяти минут.
4. Переложите капусту в глубокую миску и влейте туда соус. Как следует перемешайте и подавайте к столу, по вкусу украсив зеленым луком.
Пряный салат с цветной капустой, каджунской приправой, рисом и овощами
Вам понадобится:
Соцветия цветной капусты — 600 г Растопленное кокосовое масло — 1 ч.л Кленовый сироп — 1 ст.л Каджунская приправа-смесь — 1,5 ч.л Соль, перец — по вкусу
Листовая капуста кале — 6 листов
Отварной красный рис — 1 чашка
Тертая морковь — 1 шт.
Огурец — 1 шт.
Помидоры черри — 1 чашка
Редис — 3 шт.
Сок одного лимона
Оливковое масло — по вкусу
1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C, противень застелите пергаментной бумагой. Капусту разделите на соцветия и смешайте с кокосовым маслом и кленовым сиропом. Посыпьте каджунской приправой и запекайте около 20-ти минут до готовности. Во время готовки перемешайте блюдо хотя бы один раз.
2. Пока готовится капуста, смешайте остальные ингредиенты для салата. В большую миску выложите нарезанные ломтики огурца и редиса. Добавьте помидоры черри, отварной рис, тертую морковь, листы капусты кале, приправы и специи по вкусу, заправку из лимонного сока и оливкового масла.
3. Готовую капусту добавьте к остальным ингредиентам, тщательно все перемешав. Салат готов!
Суп-пюре с цветной капустой и луком-пореем
Вам понадобится:
Цветная капуста — 600 г Лук-порей — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Овощной бульон — 800 мл Молоко — 2 чашки
Кокосовое или сливочное масло — 1 ст.л Оливковое масло — 2 ст.л Соль, перец — по вкусу
Зеленый лук — для подачи
1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C, противень застелите пергаментной бумагой. Капусту разделите на соцветия и смешайте с оливковым маслом, солью и перцем. Запекайте ее около 20-ти минут до готовности и золотистого цвета.
2. В большой кастрюле на среднем огне разогрейте сливочное (или кокосовое) масло, поджарьте на нем измельченный лук-порей. Добавьте мелко нарезанный чеснок и готовьте еще несколько минут. Затем добавьте цветную капусту, молоко и бульон. Варите около 10-ти минут.
3. Используя погружной блендер, измельчите суп прямо в кастрюле. Подавайте его, украсив зеленым луком или гренками.
Пирог с цветной капустой и рикоттой
Вам понадобится:
Цветная капуста — 1 пачка
Слоеное тесто готовое — 1 пачка
Рикотта — 250 г Твердый сыр — 150 г Томатная паста — 1 ч.л Укроп — по вкусу
Мука — 2 ст.л Соль, перец — по вкусу
1. Поставьте духовку разогреваться на 220 °C, противень посыпьте мукой, а тесто разморозьте.
2. Твердный сыр натрите на терке. Рикотту смешайте с томатной пастой, добавьте укроп и взбейте до получения однородной смеси.
3. Соцветия капусты отварите до полуготовности, затем немного остудите и дайте подсохнуть.
4. Раскатайте тесто и выложите на противень. Смесь с рикоттой распределите по поверхности теста, сверху выложите капусту, добавьте специи и приправы, а затем посыпьте все тертым сыром. Загните у пирога края, по желанию смазав их яйцом.
5. Выпекайте пирог 15-20 минут до готовности.
Лазанья с цветной капустой
Вам понадобится:
Цветная капуста — 300 г Готовые сухие листы лазаньи — 6 шт.
Морковь — 1 шт.
Красный сладкий перец — 1 шт.
Помидоры — 3 шт.
Растительное масло — 6 ст.л Молоко — 900 мл Специи и приправы — по вкусу
Свежая зелень — по вкусу
1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C, подготовьте противень. Измельчите зелень, а помидоры нарежьте кубиками.
2. Морковь, перец, соцветия капусты нарежьте мелкими кубиками и обжарьте их в оливковом масле около 10 минут на небольшом огне.
3. Сделайте соус бешамель: в кастрюле с толстым дном разогрейте 4 столовые ложки масла на медленном огне, добавьте муку и обжарьте в течение пяти минут на слабом огне, постоянно помешивая. Влейте молоко, продолжая помешивать венчиком. Добавьте специи и приправы. Варите до загустения.
4. В противень выкладывайте лазанью следующим способом: три листа лазаньи, помидоры, зелень. Используйте половину соуса бешамель, чтобы пропитать края листов лазаньи.
5. Накройте блюдо другим слоем из листов лазаньи, выложите обжаренные овощи и полейте сверху соусом. По желанию вы можете использовать панировочные сухари. Выпекайте лазанью около получаса до готовности.
Тортильи из цветной капусты
Вам понадобится:
Цветная капуста — 500 г Яйца — 2 шт.
Петрушка — несколько веточек
Соль, перец — по вкусу
1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C, подготовьте противень, застелив его пергаментом. 2. Капусту разделите на соцветия и измельчите в блендере до состояния пюре. 3. Добавьте яйца, приправы и специи, измельченную петрушку и снова перемешайте все до однородной консистенции.
4. Выложите тесто на бумагу, сформировав круги размером с блюдце. Выпекайте тортильи по 10 минут с каждой стороны.
5. В сухой сковороде слегка обжарьте готовые тортильи с обеих сторон, прижимая вилкой.
6. Подавайте блюдо со сливочным соусом или сметаной, украсив по желанию свежей зеленью.
Цветная капуста карри
Вам понадобится:
Цветная капуста — 1 кочан
Растительное масло — 2 ст.л Лимонный сок — 2 ст.л Порошок карри — 1 ст.л Соль, перец — по вкусу
1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C, подготовьте противень, смазав его маслом. Цветную капуста разделите на соцветия и крупно нарежьте.
2. В большой миске смешайте капусту, порошок карри, соль, перец, лимонный сок и растительное масло. Выложите соцветия на противень в один слой.
3. Запекайте капусту около получаса, пока она не поджарится. Украсьте по вкусу свежей зеленью и подавайте к столу.