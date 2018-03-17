В Приморье создали кефир от тромбов из морских ежей

Группа молодых ученых из Дальневосточного федерального университета разработала ряд напитков с необычными добавками, употребление которых отразится на здоровье человека самым благоприятным образом, сообщают СМИ.

В состав полезного питья вошли такие ингредиенты как лимонник китайский, экстракт морского ежа, водоросли и другие продукты, которыми богат Дальний Восток. За счет этих биологически ценных веществ инновационные продукты приобретают лечебные свойства.

К примеру, быстрорастворимый напиток на основе пектина из морской травы филлоспадикс и лимонника укрепит нервную систему и повысит стрессоустойчивость, а кефир с экстрактами морского ежа и пюре из свеклы наполнит организм антиоксидантами, а также предотвратит образование тромбов.

Отмечается, что приморские ученые разработали уже немало новых продуктов питания — салаты, колбасные изделия и «наношоколад» с морской капустой, хлебобулочные и желейные изделия и напитки с экстрактами зеленых водорослей, паштет с кукумарией, соусы на основе морских добавок и другие.

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