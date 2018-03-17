4 рецепта популярных азиатских супов

250 calories

Том ям Самый известный азиатский суп с креветками, грибами и тонким ароматом лемонграсса. Том ям СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 250 ккал

Ингредиенты

Креветки 250 г Грибы (вёшенки) 400 г Лук (репчатый) ½ шт. Соус (рыбный) 100 мл Перец (чили молотый) ½ шт. Чеснок 2 зубчика Лемонграсс 5 палочек Лайм (сок) 1 шт. Кинза пучок Масло (растительное) 1 ст. л. Вода 700 мл Залейте креветки 700 мл воды и отварите их до готовности.

Отбейте лемонграсс молотком, чтобы он дал сок.

Шляпки грибов нарвите. Лук, чеснок и перец чили без семян мелко нарежьте.

Обжарьте лук, чеснок и перец в растительном масле в течение 3-4 минут. Полученную смесь смешайте в блендере с небольшим количеством воды до однородной массы.

Достаньте готовые креветки из воды. В получившийся бульон добавьте чесночно-луковую пасту и лемонграсс. Варите ещё 5—7 минут.

Добавьте в суп вёшенки, рыбный соус, креветки и сок одного лайма. Поварите ещё 5 минут.

Подавайте том ям горячим, посыпав нарезанной кинзой.

178 calories

Азиатский суп с яичной лапшой

Сытная яичная лапша — ингредиент многих азиатских супов. Мясной бульон и овощи делают его ещё вкуснее. Азиатский суп с яичной лапшой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 178 ккал

Ингредиенты

Бульон (мясной) 1,5 л Лапша (яичная) 150 г Морковь 1 шт. Болгарский перец 1 шт. Лук (порей) 1 шт. Чеснок 1 зубчик Соус (соевый) 2 ст. л. Перец (чёрный молотый) по вкусу Соль по вкусу

Влейте мясной бульон в кастрюлю и доведите до кипения.

Нарежьте морковь соломкой, а болгарский перец, чеснок и имбирь — на кубики. Слегка обжарьте овощи и добавьте их в бульон вместе с соевым соусом.

Отдельно отварите лапшу согласно инструкции на упаковке, после чего добавьте в бульон. Посолите и поперчите по вкусу.

Подавайте суп с нарезанным кольцами луком-пореем.

310 calories

Том кха Тайский суп с курицей и пряностями на кокосовом молоке. Том кха СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 310 ккал

Ингредиенты

Курица (грудка) 2 шт. Бульон (куриный) 750 мл Кокосовое молоко 250 мл Лайм (сок) 1 шт. Перец (чили) 2 шт. Лемонграсс 2 палочки Масло (кунжутное) 2 ст. л. Сахар 1 ч. л. Перец (чёрный молотый) по вкусу Соль по вкусу

Обжарьте в кастрюле на кунжутном масле нарезанный чили перец и лемонграсс.

Добавьте куриный бульон, кокосовое молоко и сок одного лайма. Подержите на огне 10 минут.

Добавьте в суп нарезанное куриное филе и варите до готовности мяса.

В самом конце добавьте сахар, соль и перец. Подавайте суп горячим.

250 calories

Сундубу чиге

Корейский густой суп с тофу, кимчи и грибами. Сундубу чиге СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 250 ккал

Ингредиенты

Бульон (куриный) 4 стакана Тофу 600 г Грибы (нарезанные) 2 чашки Кимчи 1 чашка Морковь (нарезанная) 1 чашка Лук (зелёный) пучок Масло (кунжутное) 2 ст. л. Соус (соевый) 1 ст. л. Сахар 2 ч. л.

Разогрейте в кастрюле кунжутное масло. Добавьте кимчи, нарезанный зелёный лук и слегка обжарьте.

Добавьте нарезанную морковь и куриный бульон. Варите, пока морковь не станет мягкой.

Добавьте соевый соус, сахар, нарезанные грибы и тофу. Варите ещё 10 минут.

Подавайте суп горячим.

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