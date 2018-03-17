Джем из водорослей и майонез с икрой морского ежа. Новые разработки ученых

Ученые Мурманского государственного технического университета ( МГТУ ) разрабатывают инновационные способы использования гидробионтов Баренцева моря. Как сообщил Интерфаксу заведующий кафедрой технологии пищевых производств вуза профессор Владимир Гроховский, обитающие в воде баренцевоморские гидробионты пока не в полной мере оценены местными промышленниками, хотя обладают широкой палитрой полезных микроэлементов и витаминов.

Сейчас успехом пользуется только морская капуста. Водоросли продают в виде салатов с различными добавками, высушенных листов, также пользуются спросом разработанные в МГТУ джемы из морской капусты с фруктовыми вкусами.

«Считается, что с технологической точки зрения одна из самых лучших водорослей по своим свойствам — это ламинария. Не так разрекламированы бурые водоросли фукусы, хотя они уникальны, по некоторым позициям лучше ламинарии, а содержание витаминов группы В, витамина С — в тысячу раз превышает содержание в наземных растениях», — рассказал Владимир Гроховский.

По его словам, в течение пяти лет на кафедре идут экспериментальные разработки использования фукуса в пищу. В частности, мурманские ученые предлагают использовать эти бурые водоросли в измельченном виде, в салатах, желировать, делать сладкие джемы по аналогии с морской капустой, применять при заготовке паштетов и рыбных консервов. Параллельно в МГТУ работают над деликатесной и дорогой икрой морского ежа. Чтобы сделать продукцию из этой икры доступной населению, ученые предлагают запустить производство майонезного соуса с заменой яичного белка на белок из морского ежа, а также делать икорно-масляную заливку для пресервов из сельди и скумбрии. По словам ученого, икра морского ежа пользуется высоким спросом, но её цена очень высокая.

«Поэтому наша задача использовать её так, чтобы извлечь максимум пользы, но без удорожания стоимости конечного продукта», — пояснил профессор. Разработки пока не внедрили в производство, но ученые надеются, что промышленные компании проявят к ним интерес.

«Выход на производство и реализацию в конечном счете произойдет. Сейчас 50 процентов наших разработок уже внедряются в производство, а не 5 — 10 процентов, как это было раньше», — добавил Владимир Гроховский.