Как замерить степень прожарки на ощупь

Все мясные эксперты и таковыми себя считающие наперебой утверждают, что при приготовлении стейка под рукой всегда должен быть термометр и это действительно так. Без этого простого, но в то же время незаменимого устройства непрофессиональный повар может забыть о том, что существует еще какие-то степени прожарки, кроме «еще не готово» и «уже подгорело».

Постоянное переворачивание и протыкание стейка с целью узнать степень готовности, как и простой визуальный контроль, до добра не доведут, оставив вас и ваших гостей без званого ужина.

Но что делать, если в вашем арсенале есть все необходимые ингредиенты и инструменты за исключением термометра и времени на его покупку. Сегодня мы раскроем секрет того, как определить степень прожарки стейка при помощи одних лишь щипцов и пары собственных рук.

Blue

Cырое, но не холодное мясо на ощупь будет таким же мягким, как и мышцы на расслабленной руке между большим пальцем и основанием ладони. Температура 46—49° C.

Rare

Сожмите большой и указательный пальцы и дотроньтесь до мышцы на большом пальце. Твердость слегка напряженной мышцы схожа с жесткостью мяса, которое дошло до прожарки Rare. Температура 52—55° C. Medium Rare

Соедините кончики среднего и большого пальца. Такое напряжение мышцы соответствует прожарке Medium Rare. Температура 55—60° C. Medium

Сомкните пальцы так, чтобы большой палец коснулся безымянного. Напряжение мышцы будет достаточно сильном, а по шкале «мясной жесткости» оно сравнимо с прожаркой Medium. Температура 60—65° C. Well Done

Сожмите большой палец и мизинец — таким на ощупь будет хорошо прожаренное, практически пересушенное мясо, почти не имеющее внутри сока. Температура больше 70° C.

Какую бы вы прожарку не выбрали (steaklovers настоятельно рекомендует забыть о существовании прожарки Well Done), не забывайте, что после приготовления стейк должен отдохнуть примерно 5 минут. За это время мясной сок равномерно распределится по куску. Теперь его можно подавать!