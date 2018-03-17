Продукты, которые помогут сжечь жир

В погоне за стройностью мы готовы поверить любым «сказкам»: и что жир буквально «растает», если съесть кусочек ананаса или имбиря, и что авокадо и сливы помогут оставаться в форме без спорта. Что из этого правда, а что ложь, мы решили узнать у эксперта.

1. Говорят, есть продукты, которые помогают сжечь жир Неправда. Таких продуктов не существует, хотя маркетологи до сих пор любят нам это внушать. Нужно понимать, что любой продукт обладает калорийностью (а калория = энергия). Для того чтобы сжигать жиры, нам нужно эту энергию расходовать или добиться ее дефицита. Соответственно лучший способ сжечь жир — пойти на тренировку или пересмотреть свой рацион, включить в свое меню «правильные» продукты и забыть о переедании.

2. Чтобы не съесть лишнее, нужно начинать трапезу с имбиря

Имбирь содержит вещество, которое увеличивает термогенез организма (процесс, в результате которого организм выделяет тепло), что оказывает влияние на повышенный расход энергии. Но то, что работа организма идет на высоких скоростях, никак не повлияет на чувство насыщения.

3. Чтобы пища быстрее усвоилась, закончить трапезу нужно ананасом

Заканчивать трапезу любыми фруктами — не самая лучшая идея, ведь все, что мы получим в итоге, — это процесс брожения в желудке. Если очень хочется ананас, лучше съесть его за 30–40 минут до основного приема пищи.

4. Если выпить стакан воды до еды, то ты съешь намного меньше

Зачастую стоит выпить стакан воды при первом появлении чувства голода, ведь центры жажды и голода находятся рядом, поэтому мозг не всегда может подать нам верный сигнал. Возможно, на самом деле организм не голоден, а обезвожен. Такой прием поможет не переедать в течение дня.

5. Кокос помогает сжечь лишние жиры

Не совсем так. У кокосовой воды есть много полезных свойств: она нормализует работу ЖКТ, понижает кислотность, содержит кальций и калий. А мякоть кокоса содержит в себе еще и полезные жиры. Но сжечь лишнее кокос точно не помогает.

6. Сливы помогут очистить организм от шлаков и токсинов

В целом «очищающие» продукты нам не нужны, здоровый организм в силах самостоятельно выводить шлаки и токсины. Сливы имеют свойство усиливать перистальтику кишечника, соответственно улучшать стул, но это вряд ли имеет что-то общее с очищением организма.

7. Васаби помогает оставаться стройной

Васаби обладает теми же качествами, что и имбирь (да и многие другие «жгучие» специи), — увеличивает теплообмен организма и опять-таки не влияет на потерю жира, но оказывает комплексное действие на организм: влияет на расход энергии и усвоение полезных веществ из пищи с одновременным ее обеззараживанием.

8. Мед — диетический продукт

Абсолютный миф! В среднем скорость усвоения «сахара» из меда не уступает скорости усвоения конфет, так же как и калорийность обеих групп продуктов. Поэтому всегда будь начеку — даже в случае с натуральными продуктами нужно знать меру.

9. Если в середине трапезы съесть авокадо, то жир на боках не осядет

Растительные жиры отлично сочетаются со всеми группами продуктов — белком, крупами, овощами и фруктами. Так что употребление авокадо во время трапезы поможет пище усвоиться правильно и не вызовет дискомфорта в процессе переваривания. На отложение жира влияет только избыточное количество пищи, в том числе и здоровой, поэтому следите за размером порций, а также за правильным сочетанием продуктов.

10. Обезжиренный творог на самом деле способствует набору лишних килограммов

Отчасти правда. Жир — самый мощный источник энергии среди нутриентов, а значит, и насыщает сильнее всего. А еще жир обладает вкусовыми качествами, поэтому часто в составе обезжиренного продукта мы можем наблюдать различные добавки. Выбирая обезжиренный творог, мы просто можем съесть его в большем количестве, нежели повышенной жирности, соответственно калорийность съеденного ничуть не изменится.

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