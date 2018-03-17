Электрошашлычница, электросковорода и другие кухонные агрегаты XXI века

Набор современной бытовой техники для кухни не ограничивается плитой и холодильником. Сегодня в распоряжении любителей готовки есть различные приборы, которые помогают готовить дома любимые блюда и напитки. Мы выбрали самые интересные из них и разобрались, для чего они нужны хозяйкам.

Электрошашлычница

Шашлычница Maxwell, Okey Sale, от 3 420 руб., заказать: +7 (499) 322-96-25 Для любителей шашлыка, не имеющих возможности часто выбираться на природу, где можно пожарить мясо на мангале (хотя бы потому, что еще снег лежит и на дачу не проехать), создали электрошашлычницу. Больше не надо разжигать костер и ждать углей, не нужно следить за прожаркой мяса, шашлыки можно приготовить на домашней кухне — причем быстрее, чем традиционным способом.

Электрошашлычница представляет собой высокий цилиндр, в который вставляются шампура с нанизанным на них мясом. Нагревательные элементы могут находиться на стенках или наверху. В нижнем отсеке — вращательный привод, который крутит мясо и позволяет ему прожариваться равномерно. Внизу есть емкость для стекающего жира.

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Что: электрошашлычница Где: магазин «Хит покупки» Телефон: +7 (800) 775-73-27 Сайт: hitpokupki.ru Электросушилка для овощей и фруктов

Сушилка ENDEVER Skyline, Okey Sale, от 2 160 руб., заказать: +7 (499) 322-96-25 Этот прибор необходим тем, у кого есть собственный огород, и тем, кто любит ходить в лес за грибами и ягодами. В электросушилке можно сделать смесь для компота из ягод и фруктов, сушить мясо или рыбу, делать сухарики и даже сухой корм для кошек.

Существуют конвекционные сушилки и инфракрасные. В первые подается горячий воздух. Травы в ней можно сушить час, ягоды и фрукты — до 12-ти часов. Инфракрасные сушат лучше и быстрее. При этом овощи и фрукты после инфракрасных сушилок можно замочить на 15-20 минут в воде, чтобы восстановить — тогда они практически не будут отличаться от свежих.

Приобрести сушилку для овощей и фруктов вы можете в интернет-магазине «Все инструменты.ру».

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Что: сушилка для овощей Где: интернет-магазин «Все инструменты.ру» Телефон: +7 (800) 550-37-70 Сайт: www.vseinstrumenti.ru Соковарка

Соковарка Webber

Соковарка пригодится тем, кто летом собирает урожай ягод. Она представляет собой емкости, расположенные друг над другом, сок получается через выпаривание — принцип действия похож на пароварку. Вода превращается в пар, он проходит через ягоды, вбирает в себя сок и оседает в отдельной емкости.

Нарезанные и очищенные от косточек плоды надо положить в клетчатый дуршлаг, а в самую нижнюю кастрюлю налить воду и поставить соковарку на огонь. Когда вода закипит, на кастрюлю с ней надо поставить кастрюлю для накопления сока (она имеет силиконовую трубочку, через которую сливается сок). Сверху этой емкости надо установить дуршлаг и закрыть его крышкой.

Электросковорода

Электросковорода First, Okey Sale, от 1 840 руб., заказать: +7 (499) 322-96-25 Обойтись без сковороды на кухне нельзя, а теперь ее можно использовать еще и без плиты: специальная электросковорода уже имеет встроенный нагревательный элемент и работает от сети. В ней можно настроить необходимую температуру, а на антипригарном покрытии жарить, тушить и даже варить: например, вода в ней закипает за считаные минуты.

Сковорода имеет плотную крышку и удобные ручки, чтобы ее можно было переносить. Будет незаменимой на даче, подойдет для жарки барбекю прямо за столом — как, например, в корейских ресторанах.

Маринатор

Маринатор 9 МИНУТ, Okey Sale, от 2 470 руб., заказать: +7 (499) 322-96-25 Этот прибор вовсе не для маринования помидоров на зиму, он создан для того, чтобы быстро мариновать мясо на шашлык: с ним оно будет готово не через несколько часов, а уже через 10 минут (максимум — полчаса)!

Маринатор — это лежащая на боку прозрачная цилиндрическая емкость, присоединенная к специальной подставке. Внутри этой емкости создается вакуум, который и обеспечивает проникновение маринада во все части продуктов. Сама колба при этом вращается, мясо внутри равномерно перемешивается с маринадом. Контейнер с замаринованными продуктами можно хранить в холодильнике, вакуум надолго сохраняет продукты свежими.

Аэрогриль

Аэрогриль HOTTER

Аэрогриль называют наследником русской печи, в нем можно готовить любые блюда. Приготовленные в нем продукты полезны, потому что в них сохраняются практически все витамины и микроэлементы, не разрушаются углеводы, а из мяса и рыбы при готовке вытапливается лишний жир.

Аэрогриль представляет собой стеклянную емкость на пластиковой подставке с герметично закрывающейся крышкой, в которую вмонтированы вентилятор и нагреватель. Вентилятор образует потоки горячего воздуха, создаваемого нагревателем, они распространяются во всех направлениях внутри емкости, благодаря чему блюдо нагревается и пропекается со всех сторон как в русской печи.

Аэрогриль конвекционный Action Club, магазин «Создай себя», от 2 600 руб., заказать: +7 (495) 506-84-34 ГДЕ КУПИТЬ?

Что: аэрогриль Где: интернет-магазин товаров для дома «Создай себя» Телефон: +7 (495) 506-84-34 Сайт: sozday-sebya.ru Сэндвичница

Сэндвичница Maxwell, Okey Sale, от 1 610 руб., заказать: +7 (499) 322-96-25 Сэндвичница, или бутербродница, представляет собой закрывающийся прибор, похожий на чемодан, она работает по принципу вафельницы. Между двумя нагревающимися плитами надо уложить бутерброд с начинкой и зажать. Хлеб поджарится со всех сторон до золотистой корочки, а начинка не вытечет и не засохнет.

В сэнвичнице можно готовить вафли, оладьи, омлеты, бурритос и бутерброды-пиццы, а также диетические хлебцы.

Осеребритель воды

Осеребритель воды Невотон ИC-112, Okey Sale, от 3 970 руб., заказать: +7 (499) 322-96-25 Раньше верили, что опущенная в стакан с водой серебряная ложка делает воду очень полезной для здоровья. Сейчас появились специальные приборы для получения такой серебряной воды. Осеребритель, или ионизатор воды обеззараживает воду с помощью двух электродов, один из которых — из чистого серебра (проба 999,9), а другой — из нержавеющей стали: благодаря их работе в воду активно выделяются ионы серебра. За четыре часа они уничтожают все опасные бактерии.

Существует два вида серебряной воды с разным содержанием ионов серебра. Питьевая вода, содержащая 0,035 мг серебра на литр, которая подходит для приготовления пищи; и концентрат с содержанием 10 мг/л — употреблять ее небезопасно, зато она отлично подходит для косметических процедур, умывания, полива растений.

Электробарбекю

Электробарбекю Wok Akel, Okey Sale, от 2 800 руб., заказать: +7 (499) 322-96-25 Для жарки мяса на решетке больше необязательны угли: при помощи электробарбекю можно приготовить вкусные стейки и сосиски прямо на домашней кухне. Прибор имеет нагревательный элемент, над которым крепится решетка, а под ним — поддон.

На самых простых моделях жир может скапливаться прямо на спирали, из-за чего возникает сильный дым, зато мясо получается вкусом как на стоящих углях — с дымком. На улучшенных моделях есть специально предназначенный для стекания жира поддон: с ним легче чистить сам гриль и не возникает дыма.

Мороженица

Мороженница Yonanas Frozen Treat Maker, Okey Sale, от 1 970 руб., заказать: +7 (499) 322-96-25 Кто из нас в детстве не мечтал о собственном заводе мороженого, чтобы можно было объедаться любимым лакомством днями напролет? Детская мечта сбудется с домашней мороженицей, которая создает холодный десерт за полчаса.

В автоматическую (компрессорную) мороженицу, которая представляет собой холодильную камеру, совмещенную с миксером, достаточно загрузить необходимые продукты и нажать кнопку — и прибор сам приготовит мороженое. Полуавтоматическую мороженицу надо предварительно охладить в морозильной камере, потом добавить в нее продукты, включить кнопку и ждать 15–40 минут. После изъятия мороженого чашу надо снова ставить в холодильник.

Набор для изготовления салатов

Набор для изготовления салатов Winner

Этот необычный бытовой прибор сочетает в себе функции измельчителя и приспособления для сушки зелени и ягод. В нем можно нашинковать овощи соломкой, кубиками, тонкими и толстыми ломтиками: сменные насадки позволят выбрать любую форму. Удобен в использовании, моется вручную.

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