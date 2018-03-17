Как продлить жизнь еде

Средняя семья выбрасывает в мусор примерно 30% купленных продуктов в неделю. По сути, вы сжигаете деньги, заработанные с таким трудом. А все потому, что просто не умеете хранить продукты правильно. Эти пять способов идеально подходят для продления срока годности любой еды — к тому же, таким образом вы еще и сэкономите кучу денег. Правильный режим

Вы наверняка пользуетесь холодильником неправильно. Яйца не стоит хранить в дверцах, где для них зачем-то до сих пор делают отсек. Дело в том, что именно здесь — наиболее теплое место в холодильнике. Гораздо лучше хранить яйца на средней полке. И еще: теплый воздух, по законам физики, поднимается наверх всегда, и в холодильнике тоже. Значит, верхние полки подойдут для копченых колбас и других продуктов, которые не испортятся быстро. Молоко, творог, упомянутые выше яйца и прочее скоропортящееся оставляйте на средних полках. Вакуумный упаковщик

Быстрее всего продукты портятся под воздействием кислорода. А значит, вакуумная упаковка как нельзя лучше продлит срок жизни даже скоропортящимся продуктам. Раньше гаджеты для такой упаковки стоили довольно дорого, но сегодня купить простейший вакуумный аппарат по силам каждому. Рыба и мясо

Нужно понимать, что мясо на кости способно сохраняться значительно дольше, чем филе. Морозилка, к сожалению, не выход для слишком долгого хранения: и мясо, и рыба со временем в морозилке обезвоживаются, есть их после этого уже нельзя. В таких условиях мясо на кости и рыбу можно хранить примерно 2-3 месяца. Бананы

Элементарный и почти никому не известный способ сохранить свежесть бананов надолго: просто закройте место крепления грозди полиэтиленом. Плод банана созревает под влиянием газа, этилена. Большая его часть поступает как раз из ножки плода — закрыв его, вы помешаете поступлению газа к основной части.

Почему-то большинство хранит сыр в полиэтиленовой упаковке, или просто в пакете. Такой продукт очень быстро теряет вкус и высыхает. Гораздо лучше будет паковать сыр в пергаментную бумагу, или даже алюминиевую фольгу. Хранить сыр можно в нижних отсеках холодильника.