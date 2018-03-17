Эксперты назвали наиболее сытные продукты для худеющих

Эксперты составили список наиболее сытных продуктов для людей, которые стремятся похудеть. Ведь даже при диете питание человека должно быть полноценным, чтобы из-за недостатка питательных веществ не появились иные проблемы с организмом. Специалисты-диетологи для МедикФорума рассказали, что именно надо включить в свой рацион, чтобы и сытно питаться, и не набрать лишние килограммы. Всем, кто следит за своей фигурой, эксперты рекомендую включить в свой рацион настоящий кладезь клетчатки — овсяную кашу. Она не только способствует активизации метаболизма и похудению, но еще и оздоровляет весь организм, снижая уровень холестерина. Полезными и сытными, как и овсянка, являются нежирные сорта рыбы и мяса. Данные ингредиенты обогащают кровь жизненно необходимым белком, однако их следует употреблять в ограниченном количестве, так как продукция животного происхождения считается очень тяжелой: долго переваривается пищеварительным трактом и плохо усваивается. Кроме названных, в перечень наиболее сытных и полезных продуктов специалисты внесли черный горький шоколад и куриные яйца. Включение их в рацион худеющих людей благоприятно отразится не только на фигуре, но и на иммунной системе и психическом здоровье. С насыщением желудка отлично справляются также творог и орехи, обеспечивающие организм ценными микроэлементами и витаминами. Людям, следящим за своей фигурой, диетологи, как ни странно, советуют кушать запеченный или сваренный «в мундирах» картофель. Его необходимо употреблять отдельно от других продуктов без добавления жира. Картофель богат питательными веществами и за счет этого способен дать человеку ощущение сытости на долгий период. Диетологи отмечают, что человеку, решившему избавиться от лишнего веса, не следует голодать, так как это чревато негативными последствиями для здоровья. Худеющим нужно продумать свой рацион так, чтобы в процессе восстановления фигуры полноценно питаться и не обделять свой организм полезными веществами.