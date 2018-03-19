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Врачи сформулировали правила питания для разного возраста
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Врачи сформулировали правила питания для разного возраста 

МедикФорум 16 часов назад
Фото: МедикФорум
Диетологи выступили с мнением о том, что для женщин в разном возрасте должны быть актуальны свои принципы питания. Согласно полученным в ряде исследований данным, некоторые продукты, легко вписывающиеся в рацион в молодые годы, могут не подходить в более зрелом возрасте, рассказали специалисты. Овощи и белковая пища не всегда несут полезные свойства организму, заключили исследователи после изучения аспектов необходимой пищи для женщин разных возрастов, пишет издание «OaNews». В частности, убеждены диетологи, в период пополнения семьи и активного развития на профессиональном уровне женщинам как раз требуется еда, насыщенная не только белками, но и углеводами. «Во время беременности, когда особенно важна крепкая и активная иммунная система, необходимо также налегать на продукты с фолиевой кислотой», — добавили специалисты. По данным МедикФорума, в списке таких продуктов верхние строки занимают темная зелень, брокколи и спаржа, цитрусовые, авокадо, фасоль и другие бобовые, орехи и семечки, свекла, кукуруза, морковь и тыква. У 30-летних женщин в рационе обязательно должны присутствовать печень, орехи, белковые продукты и клетчатка. В возрасте после наступления 40-летия женщинам следует постепенно менять свой привычный рацион, констатировали эксперты. В возрасте после 40-ка могут возникать первые проблемы с давлением, у многих женщин наблюдается увеличение веса. В связи с этим становится особенно важным следить за потреблением соли, сахара и быстроусваиваемых углеводов, а также употреблять достаточное количество полезных ненасыщенных жиров. «В возрасте старше сорока лет крайне полезен бетакаротин, трансформирующийся в организме в витамин А, который улучшает зрение, нормализует обмен веществ и является мощным антиоксидантом. Ешьте морковь: в ней много бета-каротина, что эффективно укрепляет иммунитет и препятствует преждевременному старению организма», — сообщили исследователи. После 50 лет уязвимым становится состояние костей, — для укрепления скелета необходимо налегать на продукты, богатые кальцием, магнием, витаминами D и K. Для профилактики мышечного старения следует употреблять белок, для тонуса желудочно-кишечного тракта — зеленые овощи и пробиотики. Также в этом возрасте показано рыбное меню — оно защищает сердце и кровеносные сосуды. В возрасте после 60-ти может сильно ослабевать иммунная система. В этот период жизни необходимо увеличить потребление мяса, бобовых и молочных продуктов, в которых много цинка, а также насыщенных витамином D продуктов (куриные яйца, печень трески, рыба). (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)
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