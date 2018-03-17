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Символы весны: какие сладости в Азербайджане пекут к Новрузу
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Символы весны: какие сладости в Азербайджане пекут к Новрузу 

Мир24 19 часов назад
В Азербайджане к празднику Новруз готовятся заранее. Пекут сладости из орехов и сухофруктов — пахлаву, шекербуру, передает корреспондент «МИР 24» Арзу Юнус.
Орехи сейчас — товар номер один. За ними на рынках очереди. Они содержатся почти во всех блюдах, которые готовят к Новрузу. Продавцы предлагают разные сорта.
«Конечно, самые вкусные это грецкие орехи из Закаталы. У этих орехов вкус, размер, скорлупа отличаются от других. Например, для приготовления сладостей выбирают орехи более низкого сорта, а для стола такие крупные», — говорит продавец Джамал Муталибов.
Грецкие орехи и фундук куплены, хозяйки на кухне. Чимназ Мурадова говорит, сложнее всего испечь шекербуру — национальную азербайджанскую сладость. Готовят ее вчетвером, чтобы тонкое тесто не успело высохнуть. Одна хозяйка раскатывает тесто, вторая выкладывает ореховую начинку, третья защипывает края обязательно винтообразно, а четвертая украшает шекербуру узором.
«Начинка шекербуры состоит из орехов. Ее пекут в духовке около 20 минут. Мы готовим как можно больше сладостей. И угощаем соседей. Кстати она символизирует луну», — рассказала домохозяйка Чимназ Мурадова.
Петь национальную песню — тоже традиция. Хозяйки уверены: если создать праздничное настроение, сладости будут особенно вкусными
На праздничном подносе круглая лепешка гогал символизирует солнце, шекербура полумесяц, а пахлава — звезды. Новруз — праздник весны — будут встречать в ночь с 20 на 21 марта.
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