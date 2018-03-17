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За день площадки фестиваля «Мос/Еда!» посетили более 200 тысяч человек
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За день площадки фестиваля «Мос/Еда!» посетили более 200 тысяч человек 

Mos.ru 17 часов назад
Фото: Mos.ru
Об этом сообщил Сергей Собянин на своей официальной странице в социальной сети «В контакте». В Северо-Восточном округе посетители чаще приобретали овощи, в Западном — шашлык, конфеты «Москва» и морепродукты. А в САО популярностью пользовалась консервированная рыба.
17 марта в городе заработали более 1,5 тысячи ярмарочных площадок. Они также будут открыты и 18 марта. Если фестиваль понравится москвичам, то у него есть все шансы стать ежегодным.
На прилавках посетители могут найти почти 110 видов сыра из более чем 25 регионов России — от Калининградской области до Камчатки. Также здесь можно приобрести дальневосточные креветки, балтийские шпроты и тихоокеанские сардины, а еще сладости, бакалейные товары, овощи и фрукты. Всего на фестиваль привезли больше 4,5 миллиона килограммов продуктов.
Московские рестораторы приготовят для гостей больше 100 видов блюд и напитков. Здесь можно будет попробовать мексиканские лепешки с пряными мясными и овощными начинками, лапшу, приготовленную в воке, буррито и кесадильи, крендели и пирожки.
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