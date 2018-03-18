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Овощные спринг-роллы
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Овощные спринг-роллы 

Passion.ru 16 часов назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
морковь — 60 г  цукини — 46 г  баклажан — 46 г  сельдерей — 26 г  лук красный — 26 г  масло оливковое — 20 г  чеснок — 4 г  соус тонкацу — 40 г  тесто для спринг-роллов — 80 г  Приготовление:
Морковь, цукини, баклажан, сельдерей нарезать соломкой, лук — полукольцами. Овощи смешать и обжарить на оливковом масле до полуготовности. Затем добавить чеснок и обжарить в течение минуты. Добавить соус тонкацу и тушить до полной готовности. Переложить тушеные овощи в сито, дать стечь излишней влаге и остудить. Тесто для спринг-роллов смазать предварительно взбитым яйцом (в пост можно обойтись без яйца), выложить на него готовую начинку, завернуть в ролл и нарезать в мини-роллы размером не более 5-6 см. После того, как все роллы будут готовы, опустить их во фритюр и обжарить три минуты до золотистого цвета. Достать и выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков жира.
Фото: архив ресторана
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