Овощные спринг-роллы

Вам понадобится:

морковь — 60 г цукини — 46 г баклажан — 46 г сельдерей — 26 г лук красный — 26 г масло оливковое — 20 г чеснок — 4 г соус тонкацу — 40 г тесто для спринг-роллов — 80 г Приготовление:

Морковь, цукини, баклажан, сельдерей нарезать соломкой, лук — полукольцами. Овощи смешать и обжарить на оливковом масле до полуготовности. Затем добавить чеснок и обжарить в течение минуты. Добавить соус тонкацу и тушить до полной готовности. Переложить тушеные овощи в сито, дать стечь излишней влаге и остудить. Тесто для спринг-роллов смазать предварительно взбитым яйцом (в пост можно обойтись без яйца), выложить на него готовую начинку, завернуть в ролл и нарезать в мини-роллы размером не более 5-6 см. После того, как все роллы будут готовы, опустить их во фритюр и обжарить три минуты до золотистого цвета. Достать и выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков жира.

Фото: архив ресторана