Огурец: секреты выращивания

Огурец — одна из самых древних и популярных овощных культур. Это один из немногих овощей, которые употребляют в пищу недозрелыми — чем зеленее и меньше его плоды, тем они вкуснее.

Чем зеленее и меньше огурчики, тем они вкуснее

Активно культивировать огурцы люди начали еще в античные времена, около шести тысяч лет тому назад, о чем свидетельствуют находки у развалин хазарского города Саркепа, где обнаружили высохшие семена огурцов. Греки называли этот овощ «агурос», что в переводе означает «несозревший и неспелый», именно отсюда и произошло название — огурец. В Европу они были привезены из Индии, где произрастает их прародитель — дикий огурец, тропическая лиана с длинными ветвями-плетьми, растущая в лесах.

Выращивание огурцовВыращивать огурцы можно как рассадным, так и безрассадным способом. Они сверхчувствительны к холоду, а хорошее прорастание семян зависит от температуры почвы — она должна быть не менее +14 °С.

Выращивать огурцы можно как рассадным способом, так и посевом сразу в грунт

Огурцы с успехом можно выращивать на различных типах почв с достаточной аэрацией и дренажом, хотя лучше всего они растут на легких и богатых гумусом. Опыт многих огородников показал, что они отлично реагируют на внесение различных органических удобрений, улучшающих структуру почвы. Не стоит выращивать огурцы на одном месте чаще, нежели 1 раз за 5 лет, иначе они будут сильно подвержены болезням. Лучшие предшественники: кукуруза, томаты, горох и ранний картофель. При выращивании огурцов их необходимо регулярно снабжать различными питательными веществами.

Выращивание огурцов рассадным способомРассадный способ выращивания дает возможность значительно ускорить плодоношение. Так, в открытом грунте первый урожай огурцов, выращенных рассадным способом, можно получить на 2 недели раньше, чем огурцов, выращенных обычным способом. Во время посадки растения должны иметь 3-4 настоящих листика, то есть быть в 2-3-недельном возрасте.

Рассадный способ выращивания значительно ускорит плодоношение

Рассадный способ выращивания значительно ускорит плодоношение

Для выращивания огурцов рассадой необходимо:

Взять полновесные крупные семена, прошедшие предпосевное прогревание (для этого нужно подержать их на протяжении месяца вблизи отопительных приборов при температуре около +25 °С). Прогретые таким образом семена дадут максимально дружные всходы, растения начнут раньше плодоносить и будут давать меньше пустоцвета. Затем семена необходимо обеззаразить: для этого можно использовать настой из мезги чеснока — на 100 г воды (холодной) 30 г чесночной мезги. Держим семена в этом настое час. После этого складываем их в мешочки из ткани и замачиваем на 12 часов в питательном растворе: 1 л воды + по 1 чайн. ложке просеянной древесной золы и нитрофоски. Затем, промыв чистой водой, укладываем их на слегка влажную ткань и около 2 суток держим при температуре +20 °С — до полного набухания. Следите за тем, чтобы семена не проросли, они должны лишь слегка наклюнуться. Последний этап предпосевной обработки огуречных семян заключается в помещении их на сутки в холодильник.

Помните: гибридные семена в предпосевной обработке не нуждаются.

Семена огурцов высевают в небольшие емкости

Высевают семена огурцов, чтобы получить рассаду, на протяжении всего апреля — в небольшие емкости высотой около 10-12 см.

Питательная почвенная смесь должна быть приготовлена заранее: 1 часть древесных опилок (используем мелкие и старые) + по 2 части перегноя и торфа. На 10 л такой смеси добавляем 1,5 стол. ложки нитрофоски и 2 стол. ложки древесной золы. Хорошо перемешав почвенную смесь, наполняем ею емкости доверху, высеваем пророщенные семена (по штучке на емкость) и немножко их поливаем. Рассада будет готова уже через 27-32 дня. Когда у рассады появится 2 настоящих листика, ее необходимо подкормить специальным раствором: смешиваем 3 л теплой (около +20 °С) воды + 3 чайн. ложки нитроаммофоски либо нитрофоски. На протяжении всего периода выращивания огуречную рассаду поливаем 1 раз в неделю, проливая емкость полностью.

Посев и высадка рассады огурцовЛучшим грунтом будет смесь: по 1 части древесных опилок, перегноя, торфа и дерновой земли (1:1:1:1). Но, как мы уже говорили, для выращивания огурцов подходит практически любая земля.

Для выращивания огурцов подходит практически любая земля

Сформировав грядки, поливаем их раствором: 10 л горячей (+80 °С…+90 °С) воды + 1 чайн. ложка медного купороса, расходуем около 3 л на 1 м², и оставляем на сутки. В день посадки огуречной рассады или посева семян на грядах делаем лунки, глубина которых около 4 см, с расстоянием около 60 см друг от друга. Семена кладем в лунки, присыпаем сверху грунтом и поливаем, а рассаду сажаем вертикально.

Уход за огурцамиОгуречные грядки должны быть всегда чистыми от сорняков. На протяжении первых 3 недель, пока растения небольшие, осторожно рыхлим грунт на глубину 2-4 см. В дальнейшем рыхление необходимо проводить хотя бы раз в неделю.

Во время роста и формирования плодов огурцам нужно много воды. Для получения наиболее высокого урожая проводите полив, используя теплую воду: до цветения — каждые 6-8 дней, во время плодоношения — каждые 3-4 дня.

Так поливать огурцы нельзя: вода должна попадать на почву, а не на растения

Если вода будет плохо просачиваться, вилами сделайте проколы между рядов, такое рыхление не нарушит корневую систему растений. Нельзя поливать огурцы сильной струей из шланга, нужно поливать лишь почву, а не сами растения.

Подкормка огурцовЕсли выращивать огурцы в теплице, подкормку необходимо проводить 5 раз за сезон — органическими и минеральными удобрениями.

Огурцы нуждаются в регулярных подкормках

В первый раз подкармливаем огурчики в начале их цветения следующим раствором: к 10 л воды добавляем по 1 чайн. ложечке мочевины, сульфата калия и суперфосфата, перемешиваем и вводим стакан кашицеобразного коровяка. Вместо стакана коровяка можно взять 1 стол. ложку гумата натрия.

В период плодоношения огурцов, выращиваемых в открытом грунте, подкармливать их нужно около 4 раз. Первую подкормку производим раствором, состоящим из 10 л воды, стол. ложки нитрофоски и стакана кашицеобразного куриного помета. А все последующие — таким: к 10 л воды добавляем 1 чайн. ложку сульфата калия и 0,5 л коровяка, на 1 м² понадобится 4-6 л раствора. Если нет помета и коровяка, их легко заменить составами «Кормилец», «Плодородие», «Идеал» (все они относятся к натуральным гуминовым удобрениям) либо просто гуматом натрия.

Процесс подкормки огурцов в открытом грунте показан в следующем видеоролике:

Уход за огурцами заключается и в подвязывании побегов растения, проводить которое необходимо регулярно — по мере их роста.

После образования 6-7 листика главный стебель огурца надо прищипнуть, этим вы стимулируете ветвление растения и увеличите урожайность.

Не забывайте и о регулярном сборе плодов (2-3 раза за неделю), он будет способствовать более обильному плодообразованию.

Гибриды огурцов для открытого грунтаСортов и гибридов огурцов с каждым годом становится все больше. При этом ежегодно существенно обновляется их состав — предпочтение отдается самым ранним, хорошо плодоносящим, относительно устойчивым к различным болезням.

Гибриды огурцов для открытого грунта

Помните, что все гибриды F1 не сохраняют свои уникальные свойства во втором поколении, то есть нет смысла собирать семена.

'Фермер F1'Среднеспелый урожайный пчелоопыляемый гибрид с преимущественно женским типом цветения, относительно холодостойкий, чрезвычайно устойчив к мучнистой и ложной мучнистой росе а также оливковой пятнистости. Выращивают огурцы 'Фермер F1' в защищенном и открытом грунте. Плод-зеленец достигает 12 см. Особенность данного гибрида заключается в интенсивном росте основной плети и быстром появлении боковых побегов, именно с отрастанием которых и наступает пик массового плодоношения.

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'Отелло F1'Уникально скороспелый гибрид: созревание мелкобугорчатых плодов наступает уже на 45 день после того, как появились всходы.

Огурцы без горечи идеальны для употребления в свежем виде

Хрустящие огурчики 'Отелло F1' отличаются приятным вкусом (даже перезревшие плоды остаются сладковатыми), генетически лишены горечи. Плоды могут длительное время сохранять отменный вкус и товарный вид. Устойчив к мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, ложной мучнистой росе и кладоспориозу. Гибрид культивируют не только в открытом грунте, но и в теплицах, а также с использованием временных пленочных укрытий.

'Регина F1'Среднеранний гибрид. Используется для выращивания под временными пленочными укрытиями а также в открытом грунте. Склонен сорт к партенокарпии, достаточно устойчив к вирусам огуречной мозаики, корневым гнилям, возбудителям мучнистой росы (настоящей) и кладоспориозу. Изящные плоды также лишены горечи и отличаются отменными вкусовыми качествами, созревая уже на 50-55 день после появления всходов.

'Леандро F1'Достаточно ранний и высокоурожайный гибрид, устойчив к стрессовым условиям и различным болезням. Отличителен женским типом цветения, благодаря чему хорошо плодоносит. Огурчики с крупными пупырышками отлично подходят для засолки.

'Эвита F1'Раннеспелый гибрид. Благодаря преимущественно женскому типу цветения отличается высокими урожаями. Одинаково сверхустойчив к стрессовым условиям и болезням. Рекомендуется для выращивания в туннелях и открытом грунте. Плоды — плотные пупырчатые огурчики характеризуются высокими засолочными качествами: лишены горечи, с маленькими семенными камерами. Многие овощеводы считают его лучшим гибридом для консервирования.

Плотные пупырчатые огурчики хороши для солений

Помимо вышеперечисленных, хороши для выращивания в открытом грунте и такие сорта огурцов, как:

'Парижский корнишон';'Журавленок';'Дездемона';'Московский корнишон'.

Гибриды огурцов для защищенного грунта Чтобы было удобнее выбирать гибриды по качествам, мы разделили их на две группы.

Гибриды огурцов для защищенного грунта

В первой разместили пчелоопыляемые: для получения плодов потребуется опыление насекомыми.

'Октопус F1'Урожайный скороспелый гибрид корнишонного типа. Цилиндрические плоды темно-зеленые, шиповидные, абсолютно лишены горечи, в длину достигают 5-10 см.

Пчелоопыляемым гибридам нужны насекомые-опылители

'Октопус F1' устойчив к бактериозу, кладоспориозу и относительно устойчив к гнили корней и ложной мучнистой росе.

'Родничок F1'Среднеспелый гибрид. Длина главной плети около 3 м, со средним ветвлением. Плоды цилиндрические, с гладким основанием, слабобугорчатые, без горечи. В одном пучке одновременно формируется по 3-4 плода, масса зеленцов достигает 100 г.

'Зозуля F1'Скороспелый гибрид, частично партенокарпический. Плодоношение наступает уже на 45-50 день после того, как появились всходы. Плоды цилиндрические, редко-бугорчатые, без горечи, длиной 13-25 см. С 1 м² снимают до 25 кг огурцов.

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Во второй раздел попали партенокарпические гибриды, которые завязывают плоды без опыления насекомыми.

'Королек F1'Ранний: плодоношение наступает уже на 43-55 день после массовых всходов. Зеленцы крупнобугорчатые, цилиндрической формы, длиной 20-22 см, массой 150-190 гр. Отличные вкусовые качества (без горечи), подходит как для употребления в свежем виде, так и для консервирования. Характеризуется комплексной устойчивостью к аскохитозу, мучнистой росе, бурой пятнистости и пероноспорозу.

'Престиж F1'Самоопыляющийся скороспелый сверхурожайный гибрид. При условии правильной агротехники с 1 м² вы сможете получить свыше 25 кг корнишонов отменного качества: плоды не горчат, долго хранятся.

Партенокарпические гибриды в опылении насекомыми не нуждаются

Отличается длительным периодом плодоношения, кроме того, устойчив к болезням, а также достаточно легко переносит стрессовые условия. Наиболее стабильные урожаи дает под пленкой. Может хорошо расти не только в открытом грунте, но и на балконе либо подоконнике.

'Патти F1'Недавно выведенный ранний самоопыляющийся гибрид. Отличается в основном женским типом цветения, то есть дает много огурчиков: плоды мелкопупырчатые, с упругой мякотью. Устойчив 'Патти F1' и к различным болезням.

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