Салат с курицей: вкусный рецепт из доступных продуктов

Очень вкусный, легкий и полезный салатик, готовить который можно и в праздники, и на каждый день. Особую изюминку ему придает пикантная заправка. И еще одно его неоспоримое преимущество: готовится салат очень быстро. Удобно, когда гости уже на пороге.

Салат с курицей/Фото: А. Карпенко/BurdaMedia

Понадобится:

1 куриное филе,

6 ст. ложек оливкового масла,

1 огурец,

1 стручок желтого сладкого перца,

1 красная луковица,

100 г листового салата,

2 ст. ложки кедровых орешков,

1 зубчик чеснока,

1 ст. ложка лимонного сока,

1 ч. ложка жидкого меда,

соль, молотый черный перец.

Приготовление:

1. Куриное филе вымыть, обсушить и нарезать полосками. В сковороде нагреть 2 ст. ложки оливкового масла и подрумянить филе по 7 минут с каждой стороны.

Шаг 1. В сковороде жарим нарезанное куриное филе.

2. Огурец вымыть и нарезать крупной соломкой. Стручок сладкого перца, удалив из него семена, также нарезать соломкой. Лук очистить и нарезать полукольцами.

Шаг 2. На доске нарезаем перец.

3. Листья салата перебрать, тщательно промыть, хорошо обсушить и порвать. Кедровые орешки, помешивая, подрумянить на сковороде без жира. Дать остыть.

Шаг 3. Листья салата рвем на кусочки.

4. Для соуса чеснок пропустить через пресс, соединить с лимонным соком, медом и оставшимся маслом. Посолить и поперчить. Слегка взбить вилкой.

Шаг 4. Чеснок пропускаем через пресс.

5. Ингредиенты салата (кроме орешков) переложить в большую миску и перемешать.

Шаг 5. Перемешиваем ингредиенты салата.

Полить приготовленным соусом, посыпать орешками и подать на стол.