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Салат с курицей: вкусный рецепт из доступных продуктов
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Салат с курицей: вкусный рецепт из доступных продуктов 

7dach.ru 10 часов назад
Фото: 7dach.ru
Очень вкусный, легкий и полезный салатик, готовить который можно и в праздники, и на каждый день. Особую изюминку ему придает пикантная заправка. И еще одно его неоспоримое преимущество: готовится салат очень быстро. Удобно, когда гости уже на пороге.
Салат с курицей/Фото: А. Карпенко/BurdaMedia
Понадобится:
1 куриное филе,
6 ст. ложек оливкового масла,
1 огурец,
1 стручок желтого сладкого перца,
1 красная луковица,
100 г листового салата,
2 ст. ложки кедровых орешков,
1 зубчик чеснока,
1 ст. ложка лимонного сока,
1 ч. ложка жидкого меда,
соль, молотый черный перец.
Приготовление:
1. Куриное филе вымыть, обсушить и нарезать полосками. В сковороде нагреть 2 ст. ложки оливкового масла и подрумянить филе по 7 минут с каждой стороны.
Шаг 1. В сковороде жарим нарезанное куриное филе.
2. Огурец вымыть и нарезать крупной соломкой. Стручок сладкого перца, удалив из него семена, также нарезать соломкой. Лук очистить и нарезать полукольцами.
Шаг 2. На доске нарезаем перец.
3. Листья салата перебрать, тщательно промыть, хорошо обсушить и порвать. Кедровые орешки, помешивая, подрумянить на сковороде без жира. Дать остыть.
Шаг 3. Листья салата рвем на кусочки.
4. Для соуса чеснок пропустить через пресс, соединить с лимонным соком, медом и оставшимся маслом. Посолить и поперчить. Слегка взбить вилкой.
Шаг 4. Чеснок пропускаем через пресс.
5. Ингредиенты салата (кроме орешков) переложить в большую миску и перемешать.
Шаг 5. Перемешиваем ингредиенты салата.
Полить приготовленным соусом, посыпать орешками и подать на стол.
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