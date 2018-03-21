5 дефектов внешности из-за авитаминоза

Дефект №1 Если у вас сильно и резко начали выпадать волосы, значит вашему организму недостает витамина В7 (биотин). Чтобы компенсировать его, добавьте в свой рацион миндаль, соевые бобы, зелень, картофель, бананы.

Дефект №2 Появились высыпания на лице, хотя обычно вы не страдаете акне и другими дефектами кожи? Это может свидетельствовать о нехватке витаминов группы В. Помимо пищевых добавок, ешьте грибы, картофель, сыры, цветную капусту, вареные яйца и шпинат.

Дефект №3 Если кожа лица и белки глаз приобрели желтый оттенок, то вашему организму пора пополнить запасы витамина В12. Особенно много его содержится в говяжьей и куриной печени, молоке, баранине, лососе, тунце, органическом йогурте.

Дефект №4 Стали кровоточить десна, а на зубах появился налет, возможно у вас дефицит витамина D. Исследования показали, что люди с дефицитом витамина D больше подвержены пародонтозу. Употребляйте молочные продукты, темный рис, зелень, помидоры, бобовые, жирную рыбу, цитрусовые и виноград.

Дефект №5 Трещины в уголках рта, так называемый «угловой хейлит», сигнализируют о неполучении витаминов, обогащенных железом и цинком. Это В3, В2 и В12. Включите в свой рацион больше мяса птицы, красную рыбу, яйца, орехи и бобовые. Рекомендуется сочетать эти продукты с овощами, так как витамин С помогает бороться с инфекцией и усиливает всасывание железа.