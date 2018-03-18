Все, что нужно знать о настоящем кофе

Sobesednik.ru поможет сориентироваться и выбрать тот кофе, вкусом которого вы будете действительно наслаждаться.

Обычно, подходя к полкам, заваленным упаковками кофе разных цветов, сортов и брендов, мы теряемся. Берем наугад и нередко попадаем впросак. СОРТ

Известно около двухсот сортов кофе. Однако, беря в руки упаковку кофейных зерен, можно не сомневаться, что на пачке будет указана арабика или робуста — основные сорта, которые нам предлагают производители. Чем же они отличаются? Робуста — это плоды конголезского дерева. По сравнению с арабикой в нем содержится кофеина в два раза больше, благодаря чему он оказывает заметный бодрящий эффект. В нем четче чувствуется горечь, поэтому зерна робусты дополнительно обрабатывают, когда те находятся еще в зеленом состоянии. Арабика — плоды аравийского кофейного дерева. Отличается кисловатым привкусом. В кофе этого сорта находится высокая концентрация ароматических веществ, которые высвобождаются при приготовлении кофе, что придает напитку более интенсивный и насыщенный вкус. Арабика стоит на порядок дороже робусты, что обусловлено «детородными» особенностями — ее деревья плодоносят реже, к тому же требуют более внимательного ухода. УПАКОВКА

Изучите то, на что обычно не обращаете внимания, а именно упаковку. Помимо срока годности, вы должны увидеть следующую информацию: страну происхождения, информацию о регионе и плантации, степень помола и обжаривания. Акцентируйте внимание на дате обжарки и расфасовки. Конечно, «при современном книгопечатании» подделать этикетку ничего не стоит, поэтому лучше приобретать кофе в специализированных магазинах или известных торговых сетях. Это не обезопасит от подделки полностью, но существенно снизит вероятность на нее нарваться. ОБЖАРКА

Изучите упаковку на предмет информации о способе обжарки — от этого напрямую зависит вкус напитка. Существует несколько типов обжарки, выбрать среди которых вам помогут только собственные вкусовые предпочтения.

— Скандинавская или новоанглийская — зерна имеют светло-коричневый оттенок, а приготовленный из них напиток получается легким, с тонким ароматом и легкой кислинкой. В нем содержится достаточно большое количество кофеина, поэтому такой кофе идеально сочетается с молоком.

— Сильная французская — зерна темно-коричневые, они дают густой напиток с ярко выраженным ароматом.

— Итальянская — очень темные, почти черные зерна, в напитке сильно чувствуются горькие нотки. ПОМОЛ

Степень помола также влияет на способ приготовления кофе. Например, кофе среднего помола можно заваривать любым способом, поскольку он является универсальным. Среднего — лучше заваривать во френч-прессе. Мелкого — в кофеварках с фильтрами. Сверхтонкого — в турке, из него получается превосходный восточный кофе. ХРАНЕНИЕ

Для зернового кофе подойдет вакуумный многослойный пакет с клапаном, который выпускает эфирные масла, но не позволяет проникнуть внутрь воздуху. Молотый кофе скажет вам спасибо за обычный вакуумный пакет. Если же вы приобрели кофе на развес, то постарайтесь как можно быстрее «переселить» его в новое жилье. Главное, не сослужить самим себе плохую службу, пересыпав кофе в пластиковую банку — вкус напитка от этого очень сильно ухудшится. Идеал — жесть или стекло.

Важно!

Вкус арабики зависит от того региона, где она была выращена. Например, если на упаковке указана Бразилия, то этот кофе насыщенный, а его вкус — терпковато-ореховый. Эфиопия — слегка горчит, а при дегустации вы почувствуете присутствие ягод. Коста-Рика — этот кофе достаточно плотный и с ярко выраженным ароматом. Гватемала — кофе будет иметь привкус шоколада и легкий запах цветов. Индия — здешний кофе отличается крепкостью и шоколадным вкусом. Кения — обладает ароматом ягод, а среди вкусовых особенностей можно назвать легкую винную кислинку. Колумбия — у приготовленного напитка будет отличный сбалансированный вкус с едва заметной кислинкой. Обратите внимание!

Обратите внимание: даже легкий запах гари указывает на то, что кофе пережарен. Идеальными по вкусовым качествам считаются зерна, с момента обжарки которых прошло от двух до четырех недель.

Кстати

Зерна лучше молоть не­посредственно перед приготовлением кофе, иначе аромат быстро вывет­рится.