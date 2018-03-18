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Поддельное мясо: как и зачем его делают
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Поддельное мясо: как и зачем его делают 

Don't Panic 6 часов назад
Фото: Don't Panic
Оказывается, на мясе вполне можно заработать, если подделать его. В Китае существует целая индустрия, создающая поддельную говядину, которая может случайно оказаться на любом столе.
Химикат Zeng Xiang Ji сами китайские умельцы прозвали «экстрактом говядины». Всего за час в таком маринаде курятина или чуть более дорогая свинина чудесным образом трансформируется в ароматную говядину.
Со свининой работать чуть сложнее. В первую очередь нужно отбить характерный запах — тут используются уже другие присадки.
Вот так выглядит свинина после полутора часов в таком маринаде. Внешне практически неотличимо от говядины, да и пахнет так же.
Еще немного соуса — и вуаля, одно мясо чудесным образом превращается в другое. Вот только даже китайские врачи настаивают: употребление переродившегося мяса не приводит ни к чему хорошему.
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