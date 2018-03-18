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Секреты идеальной яичницы-глазуньи
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Секреты идеальной яичницы-глазуньи 

Steaklovers.ru 4 часа назад
Фото: Steaklovers.ru
Глазунья — традиционное мужское блюдо, которое стало таковым прежде всего благодаря своей простоте. Даже самый неопытный повар сможет пожарить яйца, не испортив вкуса блюда. Однако, часто они даже не подозревают о том, что в жарке яиц нет пределов совершенства. Существует множество блюд на основе жареных яиц, но фундаментальным остается яичница-глазунья. Сегодня мы расскажем о том, как приготовить ее так, как это сделали бы лучшие шеф-повара.
— Сковорода—
Для приготовления яичницы идеально подойдет толстостенная чугунная сковорода с высокими бортами. Как и в случае стейка, пористый и толстый слой чугуна дает идеальную конвекцию температур и позволяет быстро и глубоко прожаривать яйца. Средняя чугунная сковорода вмещает в себя яичницу сразу из нескольких яиц, поэтому отлично подходит для приготовления завтрака для всей семьи.
— Масло —
В классической яичнице важна нижняя хрустящая корочка, которая контрастирует с мягким желтком. Жарить яичницу предпочтительнее всего на сливочном масле, растопив кубик на горячей сковороде. Впрочем и оливковое масло не сможет испортить хорошую яичницу, а напротив придаст яйцам интересный вкус.
— Последовательность действий —
Нагреть столовую ложку масла в сковороде на среднем огне. Когда масло зашипит, разбейте туда яйца. Жарить до тех пор, пока края не станут тонкими и хрустящими. Заправить солью и свежемолотым перцем и подавать с кусочком тоста.
— Добавки и гарнир —
Яичница хороша сама по себе — даже минимального набора продуктов достаточно для хорошего вкуса. Однако, в мире существуют продукты, которые идеально сочетаются с яичницей. Главным таким продуктом несомненно является бекон, который подходит для яичницы как в обжаренном, так и в сыром виде. Также прекрасно сочетаются с яйцами помидоры. Иногда в яичницу добавляют (или подают с ней) не только помидоры, но и твердый сыр, колбасу, обжаренное мясо, грибы, лук, тушеные овощи и многое другое в разных сочетаниях и вариациях. Интересным вариантом яичницы является глазунья с лососем, которая имеет необычный вкус.
— Консистенция и обжарка —
В русской кухне яичница-глазунья традиционно готовится только с одной стороны, благодаря чему желток остается целым и не теряет своей формы. Такой метод имеет место, однако не является обязательным. Яичницу можно готовить и с обеих сторон. Главное тут — сохранить жидкий желток, который служит естественным соусом для блюда.
— Соль и специи —
Снова проведем аналогию со стейком — для хорошей яичницы вполне достаточно щепотки кошерной соли и свежемолотого перца. Тем не менее в блюдо можно ввести и новые переменные, например, крупно молотую паприку, белый перец и самые различные травы. Измельченный укроп в яичнице придаст ей нотки скандинавской кухни, а хмели-сунели добавит кавказский акцент.
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