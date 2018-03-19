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На Даниловском рынке пройдет гастролекция о сочетаемости вина и мяса
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На Даниловском рынке пройдет гастролекция о сочетаемости вина и мяса 

Kitchenmag 5 часов назад
Фото: Kitchenmag
На Даниловском рынке пройдет вторая гастролекция Food & Wine Pairing. На встрече в среду, 21 марта, обсудят философию потребления мяса и правила его сочетания с вином, сообщают наши коллеги из The Village.
В качестве спикеров пригласили ресторатора Тахира Холикбердиева ("Ребро Адама", «Южане», «Пирог мясника») и Сандро Хатиашвили из компании Simple.
Холикбердиев расскажет о концепции nose-to-tail eating, приверженцы которой в приготовлении блюд используют все части туши животного, включая субпродукты. А второй лектор поделится лучшими вариантами сочетания вина и мяса, а также предупредит о несовместимых гастрономических комбинациях.
Для участия в бесплатном мероприятии необходима регистрация.
По завершении серии из четырех тематических лекций участники смогут пройти тест: первых 20 человек, которые верно ответят на все вопросы, пригласят на закрытую дегустацию вина и продуктов на Даниловском рынке.
Адрес: ул. Мытная, д.74
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