На Даниловском рынке пройдет гастролекция о сочетаемости вина и мяса

На Даниловском рынке пройдет вторая гастролекция Food & Wine Pairing. На встрече в среду, 21 марта, обсудят философию потребления мяса и правила его сочетания с вином, сообщают наши коллеги из The Village.

Холикбердиев расскажет о концепции nose-to-tail eating, приверженцы которой в приготовлении блюд используют все части туши животного, включая субпродукты. А второй лектор поделится лучшими вариантами сочетания вина и мяса, а также предупредит о несовместимых гастрономических комбинациях.

Для участия в бесплатном мероприятии необходима регистрация.

По завершении серии из четырех тематических лекций участники смогут пройти тест: первых 20 человек, которые верно ответят на все вопросы, пригласят на закрытую дегустацию вина и продуктов на Даниловском рынке.

Адрес: ул. Мытная, д.74