Праздник хлеба объединил тысячи хантымансийцев в любви к сдобе!

Сегодня, 18 марта на 28 площадках города самого утра можно встретить горожан от мала до велика. Веселые и румяные они идут на встречу с полными пакетами свежей сдобы: вкусными пирожками с начинкой из рыбы и мяса, ватрушками с творогом и ягодой и сладкими булочками. Все они стали участниками городского фестиваля «Праздник хлеба» и постели множество интересных акций, концертов, мастер-классов и выставок.

За обеспечение гостей хлебными вкусностями отвечает Межшкольный учебный комбинат, однако и мастерицы Ханты-Мансийска щедро поделились любимыми рецептами выпечки. От разнообразия экспонатов, представленных на выставках в городских школах, разыгрывается хороший аппетит. Чего только не увидишь в экспозициях, здесь и съедобные цветы из теста, и сочные румяные караваи, и забавные зверушки, и вкусные картины-натюрморты. Сегодня мамы, бабушки, а возможно и папы настряпали сотни хлебных шедевров, не уступающих по вкусу и оформлению работам профессионалов — пекарей.

Но и профессионалы не остались в стороне: мастер-классы по приготовлению пирогов с начинкой, итальянской пиццы, капкейков и выпечке блинов проводят шеф-повара и кондитеры ресторанов Ханты-Мансийска. На одном из них гостей даже научили готовить шоколадный фонтан.

Поработали руками и почувствовали себя пекарями и юные горожане. На мастер-классах по лепке из соленого теста сотни ребятишек попробовали вылепить свои фигурки с персонажами из советских мультфильмов. А после — пошли в импровизированные кинотеатры на просмотры тех самых мультиков и черно-белых художественных фильмов или на праздничные концерты посвященные всеобщему празднику хлеба. Такие площадки сегодня работают практически во всех городских школах Ханты-Мансийска. В развлекательной программе также спортивные соревнования для всей семьи, конкурсы чтецов, презентации самоизданных детских книжек и ярмарки рецептов.

Присоединилась к празднику и Ханты-Мансийская Государственная медицинская академия, где с самого утра проходит профилактическая акция «В центре внимания — здоровье и питание!». На площадке гостям абсолютно бесплатно делают экспресс-анализ холестерина и глюкозы в крови, измеряют артериальное давление, консультируют врачи-терапевты. Самые активные гости участвуют в викторине о пользе хлеба и зерновых продуктов и слушают рекомендации о принципах рационального питания.

Узнать, где находится ближайшая развлекательная площадка легко: на карте фестиваля «Праздник хлеба» есть адрес и программа запланированных мероприятий: www.admhmansy.ru/festival-khleba/karta-ploshchadok/

Вход на все площадки БЕСПЛАТНЫЙ!