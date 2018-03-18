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Компания Little Caesars запатентовала робота, который делает идеальную пиццу
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Компания Little Caesars запатентовала робота, который делает идеальную пиццу 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Компания «Little Caesars» оформила патент на конструкцию кухонного устройства-робота, которое готовит пиццу. Пока что только одного, зато самого востребованного сорта «пепперони». Авторы проекта говорят, что таким образом перекладывают на робота самую скучную работу в пиццерии, а сами займутся творческими задачами. Робот устроен по принципу центральной плиты, вокруг которой работают вспомогательные модули. Один служит для переноса теста из кастрюли и раскатывания его в блин. Другой отвечает за раскладку измельченного сыра на основание, третий выкладывает кружочки колбасы пепперони, четвертому поручено поливать начинку пиццы соусами.
Из патентной заявки трудно понять скорость и эффективность работы робота-пиццаойло. Сколько времени уходит на одно изделие? Режется ли пицца на куски перед подачей? Можно ли апгрейдить машину, чтобы она научилась готовить пиццу с ананасами, грибами или анчоусами помимо пепперони?
То есть, о конкурентных преимуществах новинки рассуждать сложно. Притом, что ее ближайший аналог Zume Pizza из Кремниевой долины уже сегодня может печь до 372 пицц в час. Детальнее о необычном роботе-поваре можно будет узнать на конференции TNW 2018, которая пройдет этим летом.
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