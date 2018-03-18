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Как превратить лук в ароматный соус
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Как превратить лук в ароматный соус 

Steaklovers.ru 2 часа назад
Фото: Steaklovers.ru
Лук и чеснок отличаются повышенным содержанием особых летучих веществ фитонцидов, обладающих сильными противовирусными и антибактериальными свойствами. Именно поэтому на луковичные растения с острым вкусом рекомендуется налегать в период простудных заболеваний и гриппа. В сыром виде тот же лук нельзя назвать особо вкусным угощением. Совсем другое дело — луковый соус. В нем знакомый овощ приобретает совершенно другое звучание, сохраняя при этом все свои полезные свойства. Готовится он элементарно и может дополнить вкус любых несладких блюд, в которые в конце кладут сметану или сливки.
В жаропрочную сковороду положить 3 большие луковицы и щедро полить их оливковым маслом.
Поставить сковороду в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекать лук в течение примерно 45 минут, пока он не станет очень мягким и не потемнеем снаружи.
Дать луку остыть. Выложить на разделочную доску и очистить от шелухи.
Лук положить в блендер и смешать до получения гладкой массы, от 3 до 5 минут. По вкусу добавить немного соли, лимонного сока и оливкового масла, смешать в течение 20-30 секунд. Отрегулировать по своему вкусу приправы, если это необходимо.
Хранить соус в холодильнике можно до 3-х дней или до двух недель в морозилке. В любом случае перед тем как дополнить им блюдо, соус следует смешать в блендере в течение 20-30 секунд, чтобы масса стала «пушистой».
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