Постные десерты: пончики, панна-кота и кое-что еще

Часть жителей России все еще продолжает держать пост, который продлится до 7 апреля. Всем, кто ограничивает себя в еде или соблюдает все строгости этого времени года, наверняка хочется разнообразить свое меню, к примеру, какими-то десертами. Предлагаем подборку таких рецептов, которые подойдут и веганам.

Даже самым стойким постящимся наверняка хочется побаловать себя чем-то вкусненьким. Предлагаем несколько рецептов, которые наверняка вам в этом помогут. Фотограф Анна Матвеева предлагает рецепт панна-коты. Постным его сделает замена коровьих сливок на кокосовые, а добавление экзотических фруктов добавит десерту сладости. Ингредиенты: 100 гр воды 200 мл кокосовых сливок 1 ч.л. агар-агара 5 ст.л.тростникового сахара Семена ванили 1 спелое манго 1 маракуйя Несколько капель сока лайма или лимона Приготовление: 1. Смешать воду с агар-агаром, тремя ложками сахара и семенами ванили, довести до кипения постоянно перемешивая, влить кокосовые сливки, перемешать и вернуть на огонь, постоянно помешивая. Подержать около 3 минут, снять и перелить в порционные баночки или стаканы через сито, убрать в холодильник на пару часов. 2. Манго очистить, мякоть переложить в блендер, туда же добавить мякоть маракуйи, несколько капель лайма или лимона и две ложки тростникового сахара, взбить до однородной консистенции. Выложить соус поверх застывшей панна-коты и убрать в холодильник ещё на полчаса. Перед подачей можно украсить кокосовой стружкой.

Еще один рецепт итальянского десерта, вернее, его вариацию для постящихся или веганов, представляет блогер Кристина Бодаговская. Изюминкой этого варианта панна-коты станут семена чиа. Ингредиенты (на 2 порции): 80 мл кокосового молока 80 мл воды 2 ч.л. мёда (можно больше и другой подсластитель) 4 г агар-агара 40 г семян чиа Молотая ваниль на кончике ножа Для соуса: 200 г ананаса (можно замороженного) 2 ч.л. мёда (можно больше и другой подсластитель) 1 ст.л. сока мандарина или апельсина Способ приготовления: 1. Соединить кокосовое молоко и воду. Добавить ваниль. Довести до кипения. Добавить агар-агар и семена чиа. Хорошо перемешать до однородности. Добавить мёд или другой подсластитель, хорошо перемешать. 2. Выложить в подходящую порционную форму (можно силиконовую). Поставить в холодильник на ночь. 3. Утром сделать соус. Смешать блендером все ингредиенты до однородности. Выложить соус сверху, можно добавить мяту.

Если в вашем доме оказались лежалые бананы, фудблогер Катерина Перера подскажет, что с ними сделать. Она предлагает приготовить пончики. Кстати, если вы все еще сомневаетесь, стоит ли употреблять бананы, вам стоит почитать статью о этом спорном фрукте. Ингредиенты (на 30 — 40 шт.): · 150 г муки · 1 ч.л. рахрыхлителя · ⅛ ч.л. соли · 420 г/ 4 небольших спелых очищенных банана · 25 г сахара · растительное масло для жарки · 1 ст.л. сахарной пудры для подачи, факультативно Процесс приготовления: 1. Застелить большую тарелку или блюдо несколькими слоями бумажных салфеток или полотенец. 2. В небольшой ёмкости смешать муку, разрыхлитель и соль. 3. В большой глубокой ёмкости вилкой размять бананы с сахаром. Добавить мучную смесь и размешать до однородности. 4. Наполнить маленькую кастрюлю наполовину растительным маслом. Поставить на средний огонь и нагреть до 180°С. 5. При помощи двух столовых ложек аккуратно опускать небольшие порции теста в горячее масло, обжарить со всех сторон до золотистого цвета, 1 — 2 мин. 6. Достать пончики из горячего масла, положить на подготовленное блюдо, дать стечь лишнему маслу. 7. Перед подачей посыпать сахарной пудрой по желанию.

Соскучились по сырникам, но в пост нельзя употреблять творог? Не беда, рецепт тофников от фудблогера Елены Тян придет на помощь. Добавьте к нему соус из фиников и это блюдо станет частым гостем на вашем столе даже не в пост. Ингредиенты: 350 гр тофу (можно использовать твердый тофу или микс 50/50 твердого и полутвердого) 150 гр кокосового молока (можно использовать другое растительное молоко или растительный йогурт) 2 полные ст.л. кокосовой муки (или измельченной в кофемолке кокосовой стружки) 1 полная столовая ложка рисовой муки 1/2 ч л соли 1 ч л ванильного экстракта сок 1/2 большого лимона цедра 1/2 лимона подсластитель — на выбор и по вкусу (стевия, кленовый сироп, сироп агавы, финиковый сироп, мед или сахар) Процесс приготовления: 1. Сложить все ингредиенты в чашу блендера и измельчить до кашеобразной массы. Масса должна быть достаточно плотной, чтобы сформировать небольшие тофники (лепите мокрыми руками). Если масса слишком влажная, добавьте еще немного рисовой муки. Если получилась плотная — добавьте кокосового молока. 2. Обжарьте тофники на средне-высоком огне, с двух сторон, без добавления масла (если сковорода с антипригарным покрытием). Можно подавать в горячем и холодном виде, с домашним вареньем, растительным йогуртом или шоколадным соусом из фиников. Соус из фиников: 1. Из фиников удалить косточки, залить кипятком на 10 минут. Переложить в блендер, добавить какао-порошок, щепотку соли и ванильный экстракт, немного воды и взбить до однородности. Плотность соуса регулируйте самостоятельно, если густой — добавьте воды, если жидкий — добавьте еще пару фиников или какао-порошка. Важно: используйте тофу, вкус которого вам нравится. Изначально продует должен быть хорошо качества и приятным на вкус, тогда и блюдо из него получится вкусным!

Еще на просторах интернета нашелся рецепт приготовления тыквенного печенья. Его можно взять с собой на работу или предложить детям в школу. Ингредиенты: 250 г тыквы 1/2 банана 2 стакана муки (можно смешивать сорта) 1 стакан сахара 1/2 стакана растительного масла 1 стакан изюма 1/2 стакана грецких орехов 1 ч. ложка соды 1 ч. ложка разрыхлителя 1/2 ч. ложки соли 1 ч. ложка молотой корицы 1/2 ч. ложки сухого имбиря 1/4 ч. ложки молотой гвоздики Процесс приготовления: 1. Изюм нужно замочить в кипятке примерно на полчаса и обсушить на бумажном полотенце. Орехи мелко рубим. Тыкву очищаем от кожуры, режем на кусочки и готовим до мягкости на пару или просто отвариваем. Остужаем и вместе с бананом превращаем в пюре с помощью блендера или обычной толкушки. 2. Добавляем в тыквенно-банановое пюре сахар и растительное масло, взбиваем все это дело с помощью миксера или венчика. В отдельной миске смешиваем просеянную муку, соль, соду, разрыхлитель и специи. Соединяем с с пюре и хорошо вымешиваем тесто венчиком. Последними в наше тесто отправляются изюм и орехи. Кстати, с этим пунктом нашего рецепта можно экспериментировать: курага, вяленая вишня или клюква, финики, шоколадные капли… Тесто должно быть достаточно густым, таким, чтобы не стекло с ложки и держало свою форму на противне, но и не слишком плотным, иначе печенье получится не таким нежным и воздушным. 3. Ложкой выкладываем на противень смазанный маслом (или силиконовый коврик/бумагу) печенье и ставим их в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. Может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени, в зависимости от размера печенья и особенностей духовки.

Если вы любите тыкву и ищете новые рецепты с этим плодом, предлагаем подборку рецептов, которые вам наверняка приглянутся.