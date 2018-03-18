Лимонная трава: для чего и как употреблять

Аромат и вкус еде придают самые разные пряности. Некоторые из них, слегка подзабытые, снова возвращаются на нашу кухню.

В ожидании свежей грунтовой зелени присмотритесь к растению с забавным названием лимонная трава. Это буквальный перевод англоязычного Lemongrass, ботаникам и огородникам оно известно как лимонное сорго. Такая «трава» на самом деле напоминает упругий зеленый лук или молодой чеснок с плоским, узким и жестким пером, плотным белым стеблем и чуть заметным утолщением вместо луковицы. Вот как раз нижнюю часть растения длиной 12–15 см и используют для кулинарных целей. Типичный имбирно-цитрусовый характер проявляется после очистки и нарезки лимонной травы, на корню она практически не пахнет. После ее тепловой обработки блюдо приобретает узнаваемый свежий аромат, но без чрезмерной кислоты настоящего лимона.

Лимонная трава чрезвычайно популярна в тайской кухне — в салатах и маринадах, соусах и супах, горячих блюдах и даже десертах. Ее тонкий аромат в сочетании с кокосовым молоком хорошо оттеняет вкус свежей рыбы, морепродуктов и курятины. В соусах и блюдах-карри своей цитрусовой свежестью она уравновешивает жирные, маслянистые ингредиенты. Фирменное тайское блюдо — крабы, сваренные с большим количеством лимонной травы.

Попробуйте поступить таким же образом с креветками, тоже вкусно. Нарезают лимонную траву поперек кусочками с мизинец длиной или тонкими колечками либо наискосок по диагонали.

В сыром виде едят только розоватую сердцевину. Тонкий упругий стебель используют вместо шпажки для креветок или морепродуктов при готовке на гриле. Перед нарезкой для салата побеги лимонной травы на пару секунд опускают в кипящую воду, отчего они становятся мягче и еще ароматнее, но есть их все равно не принято — слишком волокнисты. Хорошим тоном считается вынуть крупно нарезанную лимонную траву из супа перед его подачей — так хозяйки иногда поступают с лавровым листом.