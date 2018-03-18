Как сделать кашу не только вкусной, но еще и оригинальной

Каша только на первый взгляд кажется простым и даже скучным блюдом. Все переменится, если готовить ее с выдумкой.

Мы уже как-то привыкли, что каши готовят из какой-то определенной крупы, а потом их соответственно называют. Скажем, рисовая, пшенная или гречневая. А если основных компонентов два? Вот вам вариант из традиционной русской кухни. Сначала отварите почти до готовности стакан гороха, а потом добавьте в кастрюлю два стакана гречневого продела (Не ядрицы! Ее целые зерна варятся дольше, и консистенция их в готовом виде другая, рассыпчатая). Под конец заправьте оригинальную и сытную кашу жареным луком и посолить не забудьте. Если найдутся в доме сушеные грибы, особенно белые, с ними заправка будет еще вкуснее. Любите пряности — тоже не стесняйтесь, в таком блюде уместны и чеснок с ядреным стручковым перцем, и корица с мускатным орехом. Непосредственно перед подачей посыпьте все свежей зеленью для пущей красоты, аромата и вкуса. Из маленьких кулинарных хитростей: уж если вы используете грибы, сварите кашу на грибном отваре, только процедите его перед этим.

Ячневая крупа, она же ячменная, в наши дни не самая популярная, но и с ней можно скомбинировать горох для каши. Правда, порядок действий будет немного другой. Хорошенько промытую ячневую крупу нужно отварить в подсоленной воде до готовности, добавить отдельно сваренный горох, заправить опять-таки жареным луком, размешать и еще подержать несколько минут на слабом огне. Не забудьте, кстати, что за время приготовления ячневая крупа имеет обыкновение увеличиваться в объеме в несколько раз.

Кстати, о пшенной каше. Попробуйте подмешать к ней измельченную тыкву, которая всегда приносит с собой сладковатый тон. Если добавить сухофрукты и немного меда, ваша каша станет совсем десертной. А ведь в эту же тарелку можно построгать и плитку шоколада! Нет, не целую, получится приторно, а шоколад лучше брать потемнее, с высоким содержанием какао.

Вспомните знаменитую итальянскую поленту — это ведь тоже каша, только кукурузная. Иногда ее готовят очень густой, нарезают кусочками как хлеб и обжаривают на гриле или сковородке, отличный гарнир получается. Или вприкуску с йогуртом. Пожалуй, проблема с полентой только одна: при готовке ее нужно постоянно помешивать.