Ещё
Ученые назвали 10 продуктов, вызывающих зависимость
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые назвали 10 продуктов, вызывающих зависимость 

Особое блюдо 17 часов назад
Фото: Особое блюдо
Исследователи из Университета штата Колорадо выяснили, какие продукты питания вызывают привыкание
Исследователи из Университета штата Колорадо выяснили, какие продукты питания вызывают привыкание.
По словам ученых, в большинстве случаев к таким продуктам относятся высоко обработанные продукты с чрезмерным содержанием жира и сахара. Такую пищу можно характеризовать как «наркотики, вызывающие привыкание», потому что они быстро поглощаются и употребляются в высоких дозах, пишет The Independent со ссылкой на некоммерческую общественную научную библиотеку PLOS ONE.
В список опасных продуктов попали пицца, шоколад, чипсы, печенье, булочки, мороженое, чизбургеры, сладкие газированные напитки (не диетические), торты и сыр, который является единственным необработанным продуктом среди перечисленных.
В альтернативный топ американские ученые включили продукты, не вызывающие существенной зависимости: огурцы, морковь, бобы (без соуса), яблоки, коричневый рис, брокколи, бананы, лосось, кукуруза (без масла и соли) и клубника.
«Это (исследование — Прим. ред.) может помочь изменить подход к лечению ожирения. Нужно не просто сократить употребление определенных продуктов, а скорее, применить те же методы, которые обычно используются для снижения употребления табака, алкоголя и наркотиков», — заявила один из соавторов исследования и доцент кафедры фармакологии и системной терапии доктор Николь Авена.
Фото: Pixabay/skeeze
Особое блюдо: последние новости
В Нидерландах открыли первый отдел супермаркета без пластиковой упаковки Якутские школьники изобрели полезные чипсы из карасей Общественная палата: стратегия ЗОЖ от Минздрава дискриминирует продукты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Яну Рудковскую сравнили с «Пенсионным фондом»6
Поддельное мясо: как и зачем его делают1
Навка собирается подарить мужу сына45
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело139
Онлайн-покупки: ожидание и реальность93
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение