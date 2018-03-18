Ученые назвали 10 продуктов, вызывающих зависимость 

Исследователи из Университета штата Колорадо выяснили, какие продукты питания вызывают привыкание
Исследователи из Университета штата Колорадо выяснили, какие продукты питания вызывают привыкание.
По словам ученых, в большинстве случаев к таким продуктам относятся высоко обработанные продукты с чрезмерным содержанием жира и сахара. Такую пищу можно характеризовать как «наркотики, вызывающие привыкание», потому что они быстро поглощаются и употребляются в высоких дозах, пишет The Independent со ссылкой на некоммерческую общественную научную библиотеку PLOS ONE.
В список опасных продуктов попали пицца, шоколад, чипсы, печенье, булочки, мороженое, чизбургеры, сладкие газированные напитки (не диетические), торты и сыр, который является единственным необработанным продуктом среди перечисленных.
В альтернативный топ американские ученые включили продукты, не вызывающие существенной зависимости: огурцы, морковь, бобы (без соуса), яблоки, коричневый рис, брокколи, бананы, лосось, кукуруза (без масла и соли) и клубника.
«Это (исследование — Прим. ред.) может помочь изменить подход к лечению ожирения. Нужно не просто сократить употребление определенных продуктов, а скорее, применить те же методы, которые обычно используются для снижения употребления табака, алкоголя и наркотиков», — заявила один из соавторов исследования и доцент кафедры фармакологии и системной терапии доктор Николь Авена.
Фото: Pixabay/skeeze