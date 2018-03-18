Неверная комбинация, или опасные сочетания продуктов

Мы редко задумываемся о том, сочетаются ли те продукты, которые мы поглощаем во время одного приема пищи. Однако некоторые привычные комбинации, например, картофель с мясом, чреваты определенными последствиями для здоровья, особенно для пищеварительной системы. Вино+десерт Решив выпить бокал вина и расслабиться, некоторые любят совместить это с десертом, например, тортом. Однако это не лучшее сочетание, ведь указанный напиток ускоряет усвоение организмом сахара, а это чревато увеличением веса. Лучше вино смешивать с сыром или даже свежими овощами. Алкоголь+кофе После бурного застолья, сопровождавшегося распитием спиртного, не стоит начинать утро с кофе. Безусловно, этот напиток придаст энергии и взбодрит, но на деле организм от этого обезвоживается и утомляется. Последствием может стать бессонница, а также учащенное сердцебиение. Картошка+мясо Весьма популярное сочетание, особенно во время плотного обеда, вот только такое «комбо» почти наверняка приведет к тяжести в животе. Дело все в том, что для переваривания двух этих продуктов требуются разные ферменты, а поэтому процесс усвоения длится намного дольше. Огурцы+помидоры Звучит дико, но и эти два овоща, которые обычно смешивают в салате, должны употребляться отдельно. Огурцы относятся к кислым овощам, а вот их «собратья» — к щелочным, поэтому их усвоение организмом тоже отличается. В частности, чтобы переварить огурцы, организм выделяет кислоту, пока помидоры в это время фактически начинают бродить. В случае больших порций салата из этих продуктов возможно повышенное газообразование и вздутие. Бургер+пиво Даже по отдельности эти продукты не очень полезны, а в комбинации их опасность возрастает. Алкоголь в паре с жирным мясом наносят по печени «двойной удар», поскольку, пока орган занимается нейтрализацией токсинов из пива, жир успевает откладываться прямиком на талии. Среди неприятных последствий стоит выделить вздутие, изжогу, а также чувство тяжести. Фрукты после еды После основного приема пищи многие предпочитают завершить трапезу фруктами. Однако последние плохо сочетаются с другими продуктами, имея в составе простые сахара. Они не нуждаются в переваривании, а поэтому фруктам не стоит долго оставаться в желудке. Другая же пища, чаще всего, переваривается дольше, а фруктовый сахар впоследствии затаивается и начинает бродить. Бутерброд с сыром Это один из наиболее популярных «дежурных» бутербродов, но диетологи не рекомендуют такую смесь. Хлеб содержит крахмал, а сыр при этом богат белком, но расщепляются они разными ферментами. В первую очередь организм займется перевариванием белка, пока «хлебный» крахмал под воздействием ферментов в это же время начнет разлагаться.