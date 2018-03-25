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Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок
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Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Учёные пояснили, что, наряду с целебными свойствами чеснока, некоторым людям по состоянию здоровья и в определённых случаях он противопоказан.
Это луковичное растение признано чрезвычайно полезным как в народной, так и в официальной медицине, но оно также может нанести организму вред. Как выяснил МедикФорум, чеснок нельзя употреблять в пищу тем, кто имеет проблемы с печенью или почками. Продукт содержит в себе токсичные элементы, и их количество довольно велико, потому может произойти обострение недуга и дальнейшее нарушение химических процессов в указанных внутренних органах.
Чеснок противопоказан при диарее, поскольку он раздражает такой чувствительный орган, как кишечник, провоцируя большее его воспаление.
Также продукт нежелательно употреблять при низком кровяном давлении и глазных болезнях. В первом случае кровяное давление ещё больше снизится, во втором — произойдёт раздражение и без того сверхчувствительных слизистых оболочек глаз.
Чеснок не рекомендуется пациентам, готовящимся к хирургическому вмешательству, так как из-за химических элементов происходит разжижение крови, что нежелательно во время проведения операции.
Беременным и кормящим грудью женщинам не стоит есть чеснок, так как невозможно предугадать его влияние на эмбрион и младенца.
Чеснок противопоказан при аритмии, желчнокаменной болезни, панкреатите, геморрое, эпилепсии и аллергии. Последние исследования опровергли мнение о том, что данный плод эффективен как противоонкологическое средство. Он может подойти для профилактики рака, оказывая на организм общеукрепляющее действие, но в борьбе с указанным недугом бессилен.
Ранее уже сообщалось, что чеснок помогает похудеть и укрепить организм, а потому эксперты рекомендуют относиться к своему здоровью серьёзно и ответственно, перед лечением чесноком важно пройти консультацию у медспециалиста.
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