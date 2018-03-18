Более полутора тысяч торговых площадок охватили ярмарки нового сезонного фестиваля «Мос/Еда!»

На выходных, 17 и 18 марта, в столице прошел фестиваль «Мос/Еда!» Ассортимент и цены свежих, натуральных продуктов отечественных производителей оценила корреспондент «ВМ».

Гастрономический фестиваль собрал в столице фермеров и производителей мясной, рыбной, молочной и другой продукции из 25 регионов нашей страны. На одной площадке можно было найти и домашнюю сметану из Подмосковья, и картофель из Тамбова, и янтарно-карамельный мед из Воронежской области.

— Семейная пасека расположена в 200 километрах восточнее Воронежа, — уточняет продавец в палатке на Тверской площади Лидия Савенкова, предлагая на выбор мед из акации, липовый или гречишный. — Вот уже больше 30 лет работаем по крестьянскому методу: ставим ульи там, где цветут поля и «медовые» деревья. Для этого у нас есть передвижные пасеки.

Они помогают собрать чистейший мед одного вкуса, без примесей. Естественно, чем сложнее технология сбора, тем мед дороже, поэтому цена на натуральный продукт колеблется от 400 до 1000 рублей за килограмм.

Мармелад, пастилу и зефир из ароматной антоновки предлагают в соседней палатке. «Минимум сахара — максимум пользы», — нахваливает товар продавец Сергей Марков

— Выбирайте тот, что смотрит на вас, — протягивает он коробку с зефиром паре влюбленных. За четыре штучки просит 80 рублей. Хотя на развес вышло бы дешевле: один килограмм стоит 200 рублей.

— И не забудьте загадать желание, — кричит вдогонку Сергей. — Съешьте зефирку — и оно исполнится.

«Каникулы на море или стажировку на телевидении…» — держа в руках пакет с зефиром, перебирала желания Виктория Франк, пока ее друг Александр Меклаков присматривался к конфетам.

Коробку шоколадных со сливочной начинкой отдадут за 300 рублей, а 200 граммов темного шоколада — за 200.

— А дайте-ка мне еще одну баночку бычков в томате, — москвичку Ольгу Сахарову сладости не интересуют. На фестивале большой выбор рыбных консервов: балтийские шпроты, курильская скумбрия, тихоокеанская сайра, черноморская килька и гвоздь программы — бычки, обжаренные в томатном соусе, из Керчи. — Я таких обалденных бычков в жизни не ела. И всего за 55 рублей.

Бойко идет торговля в мясной лавке.

— Взвесьте мне, пожалуйста, полкило ливерной, — покупает мужу на завтрак его любимую колбасу Ангелина Ванюкова. — И сала кусочек.

Мясные деликатесы привезли из Тамбова. Килограмм буженины или шейки продают за 650 рублей, карпаччо — на 100 рублей дороже.

Прикупив ветчину и сервелат, Наталья Егорова решает заглянуть в палатку со свежими овощами.

— Качество продуктов здесь хорошее, да и цены вполне приемлемые, — делится с «ВМ» впечатлениями от фестиваля москвичка. — Килограмм картофеля и репчатого лука стоит 20 рублей, капусты — 19, моркови — 23.

В целом свежие, полезные и вкусные продукты смогут купить все желающие. Специально к фестивалю в Москву завезли 4,5 миллиона килограммов разных продовольственных товаров. Овощи с грядки, помимо Краснодара, передали фермеры всех регионов Центрального федерального округа.

Купить понравившиеся продукты москвичи смогут и после фестиваля. Самые популярные товары можно будет найти с середины апреля на ярмарках выходного дня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк , руководитель департамента торговли и услуг города Москвы:

— Фестиваль «Мос/Еда!» является продолжением цикла фестивалей «Московские сезоны». Гастрономический фестиваль сразу по нескольким показателям претендует на звание крупнейшего из подобных событий в мире. Во-первых, по числу площадок — их больше 1,5 тысячи по всей Москве. Во-вторых, по числу участников, которых у нас несколько тысяч. В-третьих, по объему представленной продукции. Если фестиваль полюбится москвичам и будет востребован, то может стать ежегодным.

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