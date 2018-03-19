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Паштет из куриной печени с кремом из кофе и бананом
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Паштет из куриной печени с кремом из кофе и бананом 

Passion.ru 12 часов назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
паштет — 70 г  кофейный крем — 30 г  банан — 15 г  микрогрин (миниатюрная зелень) — 2 г  масло зеленое — 15 г  Для паштета:
печень куриная — 700 г  яйцо — 2 шт.
желток — 2 шт.
мед — 40 г  масло растительное — 40 г  сливки 33% — 160 г  соль — 14 г  масло сливочное — 30 г  перец черный — 5 г  Для кофейного крема:
сливки 33% — 70 г  эспрессо — 1 порция
пудра сахарная — 10 г  мука рисовая — 10 г  яйцо — 1 шт.
масло сливочное — 15 г  Приготовление:
Сделать паштет: куриную печень обжарить до полуготовности, смешать с остальными ингредиентами и пробить в блендере, выложить на пергамент и выпекать в духовке под фольгой в течение 25 минут при температуре 130 градусов. После пробить еще раз в блендере и перетереть через сито. Сделать кофейный крем: смешать ингредиенты для крема и заварить на водяной бане. На тарелку выложить крем-кофе, три «пенька» из паштета и обожженный банан. Кусочки хлеба обжечь с помощью горелки и подать отдельно на доске.
Фото: архив кафе
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