Ещё
Продукт недели: цикорий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продукт недели: цикорий 

Passion.ru 12 часов назад
Фото: Passion.ru
5 интересных фактов Начнем все же с корня. Главная его польза заключается в том, что он богат инулином. Этот полисахарид используется как аналог сахара. Инулин благотворно влияет на микрофлору кишечника, нормализует микробный баланс, поддерживает иммунную систему, улучшает перистальтику. Благодаря своему составу, это растение может одномоментно обладать желчегонным, мочегонным, противовоспалительным, легким успокаивающим и ранозаживляющим действием. У вас есть заболевания сердечно-сосудистой системы, часто повышается давление или имеется вегетососудистая дистония, а без чашки кофе вы не представляете утро? Цикорий — отличная альтернатива кофе. В свежем виде цикорий можно найти на рынке и в дорогих гипермаркетах. Внешне кочан похож на китайскую капусту и называется витлуф. Листья у цикория светлые, с салатовыми кончиками. Сам кочан упругий, на нем нет коричневых разводов. Такого цикория несколько сортов: митадо, тердиво, тонко. Салат из цикория с манго Вам понадобится: кочан цикория — 1 шт. манго — 1 шт. креветки мелкие в рассоле — 1 банка салат мицуна (можно заменить шпинатом) кешью — горсть рисовый уксус — 1 ст. ложка специи и соль — по вкусу Приготовление: Почистить манго и разрезать на квадратики по 2-3 см. Цикорий нарезать или порвать, так же, как и листья салата. Слить рассол от креветок и добавить их в салат. Добавить орешки и рисовый уксус. Посолить и посыпать специями. Аккуратно перемешать и подавать. Фото: shutterstock.com
Passion.ru: последние новости
Паштет из куриной печени с кремом из кофе и бананом Овощные спринг-роллы Рецепт паштета из артишоков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Яну Рудковскую сравнили с «Пенсионным фондом»6
Поддельное мясо: как и зачем его делают1
Навка собирается подарить мужу сына44
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело139
Онлайн-покупки: ожидание и реальность93
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение