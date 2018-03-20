Пирог с грушей и яблоком

Смешать в миске сахар с миндальной мукой, ванильным сахаром и солью. Добавить размягченное сливочное масло и начать вымешивать тесто. Добавить яйцо, продолжая вымешивать тесто. Далее добавить какао и муку. Вымесить гладкое однородное тесто, скатать его в шар и убрать в холодильник на часа.

Достать тесто из холодильника, раскатать его и выложить на противень. Убрать в холодильник еще на час.

В это время очистить груши и яблоки. Нарезать их тонкими дольками и выложить в салатник. Залить фрукты водой с добавлением лимонного сока, чтобы они не потемнели.

Достать форму и смазать тесто миндальным пюре, отступая примерно 3 см от края. Сверху выложить ломтики яблок и груш.

Загнуть края теста к центру. Посыпать фрукты тертым миндалем и сверху выложить кусочек сливочного масла.

Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180С духовке 40-45 минут.