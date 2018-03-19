Белорусские ученые создали растворимую упаковку

Спортивное питание, выпускаемое в виде порошка, упаковали в небольшие пакетики из пригодной в пищу прозрачной пленки. Идея в том, что порошок растворится в воде вместе с упаковкой, после чего полученную смесь можно будет пить.

Пленка, разработанная белорусскими специалистами, почти полностью состоит из крахмала, безвредна для человека и легко усваивается организмом. Главный плюс такой упаковки в том, что она не требует утилизации или переработки, к тому же спортсменам не понадобится мерная ложечка — один мешочек рассчитан на одну порцию питания.