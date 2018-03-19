Рецепты постных блюд, которые оценят мясоеды

СодержаниеВыбор продуктов: все самое лучшееПостные рецепты: копилка лучших идейАссорти с запеченными кабачками и тыквойХолодный томатный супСалат из кукурузы, авокадо и фасолиГрибные котлетыЦветная капуста по-корейскиСармаКундюбки с грибами и квашеной капустойПеченье на рассолеПостный торт «Медовик»

Великий пост, начавшийся 19 февраля, соблюдают верующие со многих стран мира в преддверии светлого праздника — Пасхального Воскресенья. До окончания поста осталось ровно 20 дней, а значит, вам пригодятся новые рецепты вкусных и полезных блюд. Их легко приготовить, они отлично усваиваются организмом и понравятся даже привередливым мясоедам!

Выбор продуктов: все самое лучшее

Правила питания в Пост запрещают есть пищу животного происхождения — мясо, яйца и молоко. Но список продуктов, которые должны стать основой меню, не так уж мал: овощи, фрукты, орехи, грибы, семечки, сухофрукты, пророщенные зерна, консервированные продукты, крупы и бобы. В отдельные дни позволено питаться рыбой и морепродуктами.

Меню постящегося чередует дни сухоядения (когда едят только сырую пищу) с днями, когда можно есть горячую, в том числе, с содержанием растительного масла — супы, каши, запеканки и теплые салаты. В Лазареву субботу (31 марта), на праздник Благовещения (7 апреля) и в Вербное воскресенье (1 апреля) можно выпить бокал красного вина.

Постные рецепты: копилка лучших идей

С точки зрения здорового питания, меню в Великий пост не является скудным. Потребность организма в витаминах и минеральных веществах удовлетворяют овощи и фрукты, зелень и сухофрукты. Углеводы можно получать из выпечки и хлеба, а также каш. Высококачественный белок дадут орехи, грибы и семечки — их нужно включать в меню каждого дня, если не действуют ограничения. А жирами организм снабдят орехи и семечки, постное масло.

Для профилактики проблем с желудочно-кишечным трактом, врачи и диетологи советуют регулярно включать в рацион запаренные кипятком чернослив и курагу, а также пить травяные чаи и компоты, воду, подслащенную медом.

Что приготовить в Великий пост?

Ассорти с запеченными кабачками и тыквой

Нарезать примерно одинаковыми кубиками 300 граммов кабачков и столько же — тыквы. Порубить 20 г свежей петрушки, выдавить 3 зубчика чеснока, добавить две столовых ложки оливкового масла и положить 1 чайную ложку соли и ½ — черного перца. При желании можно добавить парочку томатов, нарезанных кубиками и картофель дольками. Ассорти осторожно перемешать и выложить в один слой на застеленный бумагой широкий противень (если слоев будет несколько, овощи не запекутся, а будут тушиться). Выпекать 20-25 минут в разогретой до 240°С духовке. При подаче каждую тарелку украсить долькой лимона.

Холодный томатный суп 350 граммов томатов измельчить в блендере. 200 г свежих огурцов, один зеленый болгарский перец и 1 корень сельдерей нарезать мелкими кубиками. Все ингредиенты супа соединить и охладить. Перед подачей на стол посыпать блюдо свежей зеленью, добавить сок лимона по вкусу, приправить солью и черным перцем.

Салат из кукурузы, авокадо и фасоли

Все овощи салата прекрасно гармонируют между собой, а дольки авокадо ему придают мягкий, нежный и неповторимый вкус.

В салатницу выложить 1 банку консервированной фасоли и столько же зеленого горошка, предварительно слив жидкость. Порезать кубиками среднего размера 1 болгарский перец красного цвета и 1 свежий огурец. Авокадо очистить, мякоть нарезать кубиками и сразу же взбрызнуть лимонным соком (чтобы плод не потемнел), добавить в салатницу. Мелко порубить зеленый лук и любимую зелень. Заправить салат растительным маслом, положить соль и черный молотый перец по вкусу.

Грибные котлеты

Замочить в воде 100 граммов любых сушеных грибов, отварить их и пропустить через мясорубку вместе с пучком свежей зелени укропа и петрушки. Отварить отдельно 1 стакан риса. Соединить обе массы, посолить и поперчить по вкусу. Сформировать котлеты и обжарить их на растительном масле либо запечь в духовке до золотистой корочки.

Цветная капуста по-корейски

Если вы любите острые и пикантные корейские салаты, это блюдо вас порадует и удивит! В сотейнике довести до кипения пол-литра воды, всыпать 2 столовых ложки сахара и 1 ст. ложку соли. Влить две столовых ложки масла, позволить маринаду закипеть, дождавшись полного растворения сахара и соли. Добавить 3 столовых ложки столового уксуса и снять маринад с огня. Отставить маринад в сторону, пусть остужается.

Тем временем разобрать на соцветия капусту брокколи, соединить ее с одной натертой морковью, добавить 6 зубчиков чеснока (измельчать не нужно), 5 шт. душистого перца, половину измельченного стручка острого красного перца и положить 1 ст. ложку специй для корейской моркови. Массу хорошенько перемешать, залить маринадом и оставить в темном месте на 3 суток.

Сарма

Два стакана длиннозерного риса замочить в теплой воде на четверть часа. Один стебель лука-порея и 3 репчатого лука мелко нарезать, обжарить на масле в сковороде до золотистого цвета. Морковь натереть на терке, добавить нарезанный кубиками один болгарский перец и ввести в овощи, потушить в течение 5 минут. Пучок петрушки и кинзы мелко порубить, добавить к овощам, потушить еще две минуты.

Рис откинуть на сито, чтобы лишняя жидкость стекла, соединить с овощами. Добавить 3 зубчика чеснока и посолить по вкусу. Приготовленный фарш хорошо перемешать и отставить остужаться.

10 листов капусты проварить на медленном огне в течение 10 минут, остудить. Очистить 8 мелких болгарских перцев, наполнить их фаршем и завернуть каждый в листок капусты по принципу голубцов. Сложить сарму в сотейник, залить кипящей водой, посолить. Тушить 30-40 минут.

Кундюбки с грибами и квашеной капустой

Оригинальное и невероятно полезное постное блюдо с огромным содержанием витамина С — антиоксиданта, который помогает предупредить простуду и грипп и помогает выздороветь, если человек заболел.

На сковороде обжарить на масле головку репчатого лука, ввести стакан квашеной капусты. Влить немного воды и тушить под крышкой 60 минут, при необходимости подливая воду.

50 граммов сухих лесных грибов замочить в воде на полчаса, после чего тщательно промыть, положить в сотейник, добавить измельченные овощи — 1 репчатый лук, одну морковь, а также лавровый лист, 5 горошин душистого и 10 горошин черного перца. Влить 1,5 литра воды, посолить и довести до кипения, проварить 45 минут. Процедить грибной отвар и временно отставить.

Грибы мелко нарезать, соединить с капустой — начинка готова. Одну порцию заварного теста для пельменей разрезать на четыре части, раскатать толщиной 2 мм и разрезать на небольшие квадраты. На угол каждого квадрата положить начинку и сложить вдвое, чтобы получился треугольник, защипать края. Смазать растительным маслом и запекать в разогретой до 180°С духовке до румяного цвета (17-20 минут). Запеченные кундюбки разложить по глиняным горшкам, залить грибным отваром, накрыть крышкой и поставить в духовку еще на 20 минут.

Печенье на рассоле

Хрустящее, рассыпчатое печенье станет отличным дополнением к чаю, узвару или компоту. Приготовьте его по старинному русскому рецепту! 1 чайную ложку соды погасить уксусом, добавить к стакану сахарного песка, влить в полученную смесь четверть стакана подсолнечного масла. При желании можно положить измельченные орехи, изюм, цукаты.

Просеять три стакана муки и небольшими порциями ввести в рассол, хорошо вымешивая, чтобы не было комочков. Должно получиться мягкое эластичное тесто. Его следует раскатать в тонкие коржи и при помощи специальных формочек или обычного стакана вырезать кружки, после чего переложить их на смазанный маслом противень и выпечь в разогретой до 200°С духовке до золотистого цвета. Посыпать печенье сахарной пудрой и можно подавать к столу.

Постный торт «Медовик»

Даже в пост можно позволить себе сладкие десерты. Тем более, когда за столом собирается вся семья, включая самых маленьких домочадцев!

180 граммов сахара соединить со 100 г меда, поставить на водяную баню, при постоянном помешивании довести до полного растворения сахара. Добавить 1 чайную ложку соды. Масса начнет пениться и увеличится в объеме, подержать ее еще пару минут и снять с водяной бани.

Влить в медово-сахарную смесь 100 мл подсолнечного масла, перемешать и оставить остужаться. Как только масса станет теплой, ввести в нее 450 граммов просеянной пшеничной муки, вымесить тесто, позволить ему отдохнуть полчаса, тем временем приготовив крем.

Для крема: налить в сотейник 500 мл любого фруктового сока (можно микса), поставить на огонь. В кипящий сок тонкой струйкой ввести при постоянном помешивании две столовых ложки манной крупы, сварить до загустения. Поставить в холодильник остужаться.

Разделить тесто на 6-8 частей, вырезать круглые коржи и выпечь их в разогретой до 160°С духовке по 4-6 минут с каждой стороны. Обрезки от коржей тоже выпечь и измельчить в крошку, соединив с горстью орехов.

Сложить коржи, промазывая каждый кремом, сверху и бока присыпать крошкой с орехами. Поставить в холодильник для пропитки на несколько часов.

Приятного аппетита!

Комментарий экспертаГеоргий Кочетков, священник РПЦ МП , ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института

Великий пост изначально произошел от поста людей, которые готовились принять Крещение. В древности это, как правило, были взрослые, и к данному моменту в их жизни предшествовал особый период достаточно строгой подготовки — оглашение, или катехизация. Крещение проводилось 1 раз в год — на Пасху, а позже еще и на Богоявление, за исключением особых ситуаций. Как правило, подготовка к Крещению начиналась за многие месяцы и иногда даже за годы до этого, но именно в последние недели приобретала особую интенсивность.

Строгий пост предполагал некоторые ограничения в питании и супружеских отношений, воздержание от развлечений и особые усилия в молитве и милостыне.

В наши дни многие воспринимают пост как диету, как дань моде на здоровый образ жизни, но церковь не воспринимает такое прочтение Великого поста всерьез. Достижение хорошей физической формы — это не главный жизненный постулат, не то, на чем стоило бы заострять внимание истинно верующему, а не жертве моды.

Такое восприятие этой традиции стало возможным лишь в Новое время. Все, что делало церковные традиции в нашей стране живыми, что всерьез соединяло верующих с Богом: представления о благородстве, о христианских отношениях между людьми, просто сам опыт веры и доверия, — в нашей стране в советское время последовательно искоренялось. Сегодня многие страдают, потому что они оторваны от Бога, от своей духовной традиции, от своих корней, даже просто от своей родословной. И желая как-то компенсировать это, хоть как-то заполнить пустоту, люди готовы соблюдать какие-то внешние формы. Осмысление же церковных традиций требует приложения серьезных усилий, на которые не все готовы.

Так что же должно быть на столе в это время?

Во время Великого поста Устав, по которому живет современная Русская православная церковь, предписывает воздерживаться от мясной и молочной пищи, яиц, а также почти во все дни — от рыбы.

Конечно, для детей и подростков, больных, беременных и кормящих, а также путешествующих возможны какие-то послабления. Полностью исполнять монастырский устав, который требует первые 2-3 дня ничего не есть, не пить и так далее — скорее, напоминание о древнехристианском порядке. В нормальном случае пост не предполагает никаких крайностей.

В церковной традиции время Великого поста радостное и даже называется «веселым», потому что оно освобождает от излишних мирских привязанностей, чтобы подготовиться к Пасхе, к встрече праздника Христова Воскресения. И Великий пост надо проводить плодотворно, благодатно, радостно. Великий пост — символ духовной весны, духовного сосредоточения, освобождения и пробуждения.

Воздержание от обильной и сытной пищи очень полезно для человека. Никто не запрещает менять рацион постепенно. Но нужно понимать, что церковный смысл поста — не гастрономический, и это не просто некое «очищение». Воздержание означает не то, что мы считаем мясо или другую пищу вредной телесно или духовно — осквернить человека могут злобные мысли и недостойные слова, и поступки, непорядочное отношение к другим людям.

Поэтому смысл поста — в избавлении человека от всего того, что может его порабощать, опустошать и зацикливать на себе, отвлекая от главного — общения с Богом и людьми. Некоторые постящиеся берут на себя в пост дополнительные задачи — например, что-то важное сделать что-то для других, заняться благотворительностью или наладить отношения с конкретным человеком.

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