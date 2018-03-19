Продолжаем пост: 7 блюд, которые разнообразят меню

Продолжаем рассказывать вам о самых оригинальных рецептах вкусных и полезных блюд, которые разнообразят ваш рацион во время Великого поста.

Вам понадобится:

Тофу — 120 г Красный лук — 1/2 шт.

Красный винный уксус — 1/4 ст Сладкий соус чили — 1/4 ст Оливковое масло — 1 ст.л Огурец — 1 шт.

Кукурузный крахмал — 1 ст.л Киноа — 1 ст Кешью — 2 ст.л Зелень свежая — для подачи

1. Нарежьте огурец и мелко покрошите лук. Орехи кешью разделите на половинки и слегка обжарьте. Киноа отварите.

2. Нарежьте тофу толстыми ломтиками и положите на доску между бумажными салфетками, чтобы они впитали лишнюю влагу.

3. Смешайте уксус, соус чили, оливковое масло и добавьте щепотку соли. Обжарьте лук и смешайте его в отдельной миске с получившимся соусом, добавив в него нарезанный огурец.

4. Посыпьте тофу крахмалом с двух сторон, а затем обжарьте в оливковом масле до золотистой корочке. Снова оставьте ломтики на бумажных салфетках, чтобы не осталось лишнего масла.

5. Подавайте блюдо, выложив в тарелку сначала киноа, затем — соус. Сверху выкладывайте тофу и свежую зелень. Украшайте блюдо орехами кешью.

Вам понадобится:

Помидоры — 800 г Болгарский перец — 1 шт.

Картофель — 300 г Крупная луковица — 1 шт.

Цукини — 200 г Оливковое масло — 3 ст.л Чеснок — 2 зубчика

Орегано — 1 ч.л Петрушка и укроп свежие — для подачи

Соль, перец — по вкусу

1. Постаьвте духовку разогреваться на 180 °C. Подготовьте форму для запекания, смазав ее растительным маслом.

2. Перец, картофель, цукини и помидоры нарежьте кубиками. Лук, нарежьте кружочками и обжарьте на сковороде с растительным маслом. Добавьте к луку чеснок.

3. Выложите все ингредиенты в форму для запекания, посыпьте приправами и специями и сбрызните оливковым маслом.

4. Запекайте рагу около 1,5 часа, перемешивая каждые полчаса.

5. Подавайте готовое блюдо, украсив свежей зеленью.

Вам понадобится:

Шампиньоны — 150 г Лимонный сок — 1/4 ст Оливковое масло — 3 ст.л Шалот — 1 шт.

Капуста кале — 100 г Свёкла вареная — 220 г Авокадо — 2 шт.

1. Нарежьте лук-шалот, свеклу, авокадо, капусту кале и свеклу.

2. Обжарьте шампиньоны с луком на сковороде в оливковом масле до готовности.

3. В глубокой миске смешайте все ингредиенты. Добавьте лимонный сок, ложку оливкового масла, приправы и специи по вкусу.

Вам понадобится:

Цветная капуста — 1 небольшой кочан

Оливковое масло — 2 ст.л Чесночный порошок — 1 ч.л Порошок чили — 1 ч.л Соус баффало — 3/4 чашки

Соль, перец — по вкусу

Тортилья — 8 шт.

Салат ромен — 1 пучок

Авокадо — 1 шт.

Кинза свежая — для подачи

1. Поставьте духовку разогреваться на 220 °C. Подготовьте лист, застелив его фольгой.

2. В большой миске смешайте разделенную на соцветия цветную капусту, оливковое масло, чесночный порошок, порошок чили, перец и соус баффало (1/4 чашки). Распределите смесь на лист и выпекайте около 20-ти минут, один раз перемешав в процессе.

3. Пока готовится капуста, разогрейте оставшийся соус баффало. Готовую капусту переложите обратно в большую миску и смешайте с горячим соусом.

5. На каждую лепешку выложите листы салата, нарезанный тонкими ломтиками авокадо, а затем цветную капусту в соусе. Украсьте блюдо мелко нарубленной свежей кинзой.

Вам понадобится:

Чечевица — 350 г Чеснок — 5 зубчиков

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Помидоры консервированные — 400 г Оливковое масло — 2-3 ст.л Соль, перец — по вкусу

Шафран — 1/2 ч.л Пряности — по вкусу

1. Отварите чечевицу по инструкции на упаковке.

2. Пока варится чечевица, обжарье лук и чеснок на сковороде в оливковом масле до готовности. Добавьте тертую морковь, дайте немного обжариться, а после этого выкладывайте помидоры. Тушите овощи около семи минут, добавив по вкусу соль и перец.

3. Овощную смесь добавьте в кастрюлю с чечевицей и, доведя суп до кипения, варите еще пять минут. На этом этапе добавляйте приправы и пряности.

4. Подавайте суп, украсив свежей зеленью.

Вам понадобится:

Кускус — 1 ст Тыква — 300 г Растительное масло — 1 ст.л Соль, перец — по вкусу

Зеленый лук — для подачи

1. Тыкву нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде в растительном масле 7-10 минут.

2. Переложите обжаренную тыкву в кастрюлю, добавьте 2 стакана воды, соль, перец и доведите до кипения.

3. Снимите кастрюлю с огня и всыпьте туда кускус. Дайте настояться 15 минут, накрыв крышкой.

4. Подавайте блюдо, украсив нарубленным зеленым луком.

Вам понадобится:

Помидоры — 2 шт.

Цукини небольшой — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Лук — 1 шт.

Базилик свежий — 1 пучок

Оливковое масло — 2 ст.л Соль, перец — по вкусу

Маслины без косточки — 100 г Паста — 250 г 1. Помидоры и цукини нарежьте на маленькие кусочки. Лук, нарезанный соломкой, и мелко нарезанный чеснок обжарьте в оливковом масле до появления золотистой корочки. 2. Добавьте к луку цукини и томаты и готовьте еще около 10-ти минут на среднем огне. Посолите и поперчите овощи по вкусу.

2. Отварите пасту. Выложите ее в смесь с цукини и погрейте еще несколько минут. Добавьте базилик и разрезанные пополам маслины, перемешайте. По желанию, украсьте готовое блюдо тертым твердым сыром.