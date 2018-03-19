5 рецептов быстрых завтраков в баночках

254 calories

Витаминная ленивая овсянка с пряностями

Отличная альтернатива утренней каше — овсянка с орехами и сухофруктами, которую можно приготовить с вечера всего за 20 минут. Витаминная ленивая овсянка с пряностями СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 254 ккал

Ингредиенты

Хлопья (овсяные длительной варки) 50 г Ряженка 150 г Курага 30 г Чернослив 30 г Орехи (фундук) 30 г Мёд 15 г Специи (корица, мускатный орех, молотый имбирь) 1 ч. л. Ягоды (брусника и облепиха) для украшения

Залейте овсяные хлопья ряженкой, добавьте мёд и специи. Хорошо всё перемешайте.

Мелко нарежьте сухофрукты и орехи и выложите их на дно банок. Сверху выложите овсяную массу и украсьте орехами, брусникой и облепихой.

Оставьте настаиваться на ночь в холодильнике.

365 calories

Чиа-пудинг с манго

Тропический завтрак с сочным манго и очень полезными семенами чиа, которые помогут оставаться сытым до самого обеда. Чиа-пудинг с манго СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 365 ккал

Ингредиенты

Манго (свежее) ½ шт. Молоко (обезжиренное кокосовое, миндальное, соевое) ½ стакана Семена (чиа) 4 ст. л. Ваниль (экстракт) 1 ч. л. Орехи (измельчённый фундук и миндаль) для украшения Сахар (или сахарозаменитель) по желанию

Измельчите манго в блендере до состояния пюре. Положите несколько ложек на дно баночки или стакана и поставьте в холодильник, пока вы готовите остальные ингредиенты.

Залейте молоком семена чиа, добавьте экстракт ванили и по желанию сахар. Перемешайте до загустения и дайте пудингу немного постоять.

Положите несколько ложек пудинга на пюре из манго. Чередуйте такие слои несколько раз.

Украсьте сверху орешками и оставьте на несколько часов или на ночь до полного застывания.

92 calories

Мраморный шоколадный йогурт с бананами

Полезный шоколадный десерт, в одной порции которого содержится всего 92 калории. Мраморный шоколадный йогурт с бананами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 92 ккал

Ингредиенты

Йогурт (нежирный) 200 г Банан 1 шт. Какао 20 г Мёд 1 ст. л. Клубника для украшения

Добавьте мёд в йогурт, хорошо перемешайте и разделите на две части.

В одну часть йогурта добавьте какао и снова хорошо перемешайте.

Нарежьте банан на кубики, оставив два кружочка для украшения.

Выложите на дно баночек нарезанный банан. Сверху выложите слоями два вида йогурта. Аккуратно перемешайте, добиваясь мраморного эффекта. Украсьте половинкой клубники и кружочком банана.

128 calories

Маковый мусс с ягодами

Лучше всего для этого десерта подойдут клубника, малина, ежевика и черника. Маковый мусс с ягодами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 128 ккал

Ингредиенты

Творог (мягкий) 200 г Ягоды (замороженная клубника, малина, ежевика, черника) 100 г Мак 30 г Вода 50 мл Мёд 2 ст. л. Сахарозаменитель 1 ст. л. Ягоды (свежие) для украшения

Положите ягоды в сотейник, залейте водой и нагрейте. Добавьте сахарозаменитель и доведите до кипения.

Разлейте ягоды по баночкам (оставив немного для украшения) и дайте им остыть (можно ускорить процесс, поставив десерт в морозилку).

В это время добавьте в творог мак и мёд и хорошо всё перемешайте.

Выложите творожную массу на остывшие ягоды.

Украсьте сверху оставшимся ягодным соусом и свежими ягодами.

344 calories

Чиа-пудинг с чаем матча и ягодами

В чае матча содержится много аминокислот, антиоксидантов, витаминов и минералов — то что нужно для начала дня. Чиа-пудинг с чаем матча и ягодами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 344 ккал

Ингредиенты

Ягоды (замороженная клубника, малина, ежевика, черника) 100 г Молоко (обезжиренное, кокосовое, миндальное или соевое) ½ стакана Семена (чиа) 4 ст. л. Чай (матча) 15 г Вода 50 мл Сахарозаменитель 1 ст. л. Ягоды (свежие) для украшения

Залейте семена чиа молоком, добавьте чай матча и по желанию сахарозаменитель. Перемешайте до загустения и дайте немного постоять.

Разделите пудинг на две части и выложите на дно банок.

Положите ягоды в сотейник и залейте водой. Нагрейте, добавьте сахарозаменитель и доведите до кипения.

Выложите ягоды сверху на застывший пудинг и украсьте свежими ягодами. Оставьте на ночь в холодильнике.

Фото: Екатерина Кутузова Статьи по теме Овсянка на завтрак: 6 рецептов для самых ленивых 10 невероятных рецептов в баночках 5 рецептов творожных десертов с черникой на завтрак Самая полезная каша в мире

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