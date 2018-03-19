Ещё
Специалисты рассказали, как определить наличие мела и крахмала в молоке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Специалисты рассказали, как определить наличие мела и крахмала в молоке 

АиФ — Алтай 5 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Специалистами ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» в пробе молока питьевого пастеризованного обнаружено наличие сухого молока.
Как определить качество молока в домашних условиях? Как узнать, разбавлено ли молоко водой: возьмите стакан с водой, капните молоко в воду и понаблюдайте за каплей. Если молоко разбавлено, капелька молока растворится в воде, не достигнув дна стакана.
Как определить наличие в молоке крахмала: это легко сделать при помощи спиртовой настойки йода, которая должна быть в каждой домашней аптечке. При помощи пипетки капните пару капель йода в молоко. Если в молоко добавлен крахмал, оно окрасится в синий цвет, если нет — то молоко пожелтеет.
Как определить, что в молоко добавлен мел: наличие мела в молоке можно проверить при помощи обычного столового уксуса. Добавьте уксус в молоко. В результате взаимодействия уксуса и мела образуется пена. Как определить, что молоко произведено из сухого молока: налейте в пробирку или другую стеклянную емкость немного молока и добавляйте в него по капле азотную кислоту (можно приобрести в магазине химреактивов).
Молоко, произведенное из обезжиренного сухого молока, начнет окрашиваться в желтый, а затем в оранжевый цвет.
Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru  На правах рекламы
АиФ — Алтай: последние новости
Специалисты назвали признаки качественного молока Специалисты рассказали об искусственных добавках в различных напитках Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с праздником 8 Марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Яну Рудковскую сравнили с «Пенсионным фондом»6
Поддельное мясо: как и зачем его делают1
Навка собирается подарить мужу сына44
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело139
Онлайн-покупки: ожидание и реальность93
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение