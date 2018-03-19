Специалисты рассказали, как определить наличие мела и крахмала в молоке

Специалистами ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» в пробе молока питьевого пастеризованного обнаружено наличие сухого молока.

Как определить качество молока в домашних условиях? Как узнать, разбавлено ли молоко водой: возьмите стакан с водой, капните молоко в воду и понаблюдайте за каплей. Если молоко разбавлено, капелька молока растворится в воде, не достигнув дна стакана.

Как определить наличие в молоке крахмала: это легко сделать при помощи спиртовой настойки йода, которая должна быть в каждой домашней аптечке. При помощи пипетки капните пару капель йода в молоко. Если в молоко добавлен крахмал, оно окрасится в синий цвет, если нет — то молоко пожелтеет.

Как определить, что в молоко добавлен мел: наличие мела в молоке можно проверить при помощи обычного столового уксуса. Добавьте уксус в молоко. В результате взаимодействия уксуса и мела образуется пена. Как определить, что молоко произведено из сухого молока: налейте в пробирку или другую стеклянную емкость немного молока и добавляйте в него по капле азотную кислоту (можно приобрести в магазине химреактивов).

Молоко, произведенное из обезжиренного сухого молока, начнет окрашиваться в желтый, а затем в оранжевый цвет.

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