Минсельхоз: РФ увеличит выпуск молока до 32,4 млн т

Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Минсельхоз по поручению правительства разработал предложения по развитию сельского хозяйства до 2025 г., сообщает газета «Известия»

Основной упор приходится на молочное скотоводство, эта отрасль имеет важнейшее социально-экономическое значение, поскольку молоко является основным сырьем для производства продуктов, составляющих основу рационального питания, подчеркивает Минсельхоз.

Согласно новой программе развития сельского хозяйства производство молока к 2025 г. должно составить 32,4 млн тонн, что на 1,3 млн тонн больше показателя в 2017 г. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил ранее, что нехватка собственного молока в стране составляет 25%, поэтому необходимо нарастить производство минимум до 40 млн тонн.

По данным Минсельхоза, каждый россиянин потребил в 2017 г. в среднем 236 кг молока и молокопродуктов при норме 325 кг.

Между тем производство молока в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) сокращается. Минсельхоз полагает, что к 2025 г. в ЛПХ будут получать 13,9 млн тонн молока в год, что на 1,6 млн тонн меньше показателя в 2017 г.