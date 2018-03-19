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Валерия с Пригожиным показали, как похудели к лету
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Валерия с Пригожиным показали, как похудели к лету 

WDay.ru 5 часов назад
Фото: WDay.ru
Звездная пара хорошеет на глазах.
Валерию по праву называют одной из самых стильных и красивых звезд нашего шоу-бизнеса. Особенно поклонников восхищает ее стройная фигура: звезда сама признавалась, что уже много лет ее вес держится в рамках 54−55 килограммов. А теперь она, кажется, похудела еще больше: на снимках с одной из последних вечеринок ее талия кажется просто неправдоподобно тонкой.
Публикация от VALERIYA (@valeriya)
17 Мар 2018 в 11:39 PDT  «Просто Дюймовочка!» — стали восторгаться фолловеры певицы. И действительно, Валерия в шикарном серебристом платье даст фору любой модели. Да и ее супруг Иосиф Пригожин тоже, как отметили поклонники, явно сбросил несколько лишних килограммов.
Валерия не раз рассказывала о своих секретах стройности и молодости. «После 30 и до 60 лет мы должны выглядеть так, как будто нам все еще 30. Это вполне реально. На мой взгляд, главное — здоровый образ жизни, — говорила она Wday.ru, — Но, как известно, спорт, здоровый образ жизни работают только вкупе с правильным, сбалансированным питанием».
Разумеется, певица следит не только за своим рационом, но и за тем, чтобы Иосиф тоже питался правильно.
«В обычные же дни еду готовлю в мультиварке, — делилась Валерия. — В ней получаются вкусные блюда без добавления масла. Пользуюсь ею уже три года. Хотя я и до появления мультиварки ничего не жарила. Уже и не представляю, как можно съесть жареную картошку, плавающую в масле, мне это уже не нравится. А ведь в детстве уплетала за милую душу. Если нет мультиварки, можно готовить на сухих сковородках или на сковородках с ребристой поверхностью — на них замечательно получается и мясо, и рыба. А вот на пару блюда не очень люблю. Тем более готовить нужно на всю семью, а Йося паровое вообще категорически не ест».
Результат, как говорится, налицо: и Валерия, и Пригожин выглядят просто прекрасно. А как вы готовитесь к будущему пляжному сезону?
Принять участие в опросе «Как вы готовитесь к летнему сезону?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Читайте также:
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