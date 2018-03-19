Худейте со вкусом: меню на понедельник от Светланы Шидловской

Постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская составила сбалансированное меню на понедельник.

Завтрак

Овсяная каша с ягодами и орехами

Овсяные хлопья — 50 г Кокосовое молоко — 100 мл Кедровые орехи — 10 г Ягоды

Сварите овсянку на воде с добавлением кокосового молока. В готовую кашу добавьте любимые ягоды и горсть кедровых орехов. Подавайте с кукурузным хлебцем, смазанным творожным сыром.

Перекус

Шоколадные кексы (на 4 порции)

Кукурузная мука — 6 ст. л. Овсяные отруби — 70 г Яйцо — 2 шт. Какао-порошок — 10 г Миндальное молоко — ½ чашки Разрыхлитель на кончике ножа Стевия по вкусу

Все ингредиенты сложите в блендер и взбейте до однородности. Наполните тестом формы для кексов и отправьте в духовку на 40 минут. Подавайте, посыпав кексы тертым миндалем и кокосовой стружкой.

Салат с яичными белками

Яичный белок — 3 шт. Киноа — 50 г Руккола — 10 г Огурец — 20 г Черри — 4 шт. Лимонный сок Оливковое масло

Отварите киноа с добавлением морской соли и прованских трав. Яичные белки порежьте кубиками, измельчите черри и огурцы, добавьте рукколу. Смешайте все ингредиенты с киноа, заправьте каплей оливкового масла и сбрызните лимонным соком.

Совет: Киноа — ценный источник легкоусвояемого растительного белка. Добавьте этот злак в свой рацион, если регулярно занимаетесь спортом: белок, содержащийся в киноа, по своим свойствам близок к молочному, а значит, он будет способствовать наращиванию и поддержанию мышечной массы.

Перекус

Хлебцы с авокадо и семгой

Куриная котлета и салат

Филе курицы — 100 г Яйцо — 1 шт. Укроп — 20 г Морская соль

Для салата: Салат «Айсберг» — 30 г Болгарский перец — 20 г Огурец — 1 шт.

Куриное филе измельчите в блендере. Добавьте яйцо, мелко порезанный укроп и морскую соль по вкусу. Сформируйте котлеты и выпекайте в духовке в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Подавайте с овощным салатом.