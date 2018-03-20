Худейте со вкусом: меню на вторник от Светланы Шидловской

Постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская поделилась простыми и полезными рецептами.

Завтрак

Овсяноблин с творогом и клюквой

Овсяные хлопья — 50 г Яйцо — 1 шт. Кокосовое молоко — 1 ст. л. Стевия по вкусу

Для начинки: Творог — 50 г Ваниль Клюква вяленая

Овсяные хлопья измельчите в блендере. Добавьте яйцо, кокосовое молоко и стевию. Смешайте все ингредиенты и обжарьте блин на сухой антипригарной сковороде с двух сторон. В творог добавьте ваниль и клюкву, все тщательно перемешайте. Выложите начинку на овсяноблин и сложите его пополам.

Совет: Добавляйте клюкву в рацион во время эпидемии простудных заболеваний. Содержащийся в ней витамин С помогает защитить организм от вирусов, а также повышает умственную и физическую активность.

Перекус

Хлебцы с творогом

Рисовый хлебец — 1 шт. Творог — 50 г Яйцо — 1 шт. Зелень

Яйцо сварите вкрутую. Измельчите зелень и смешайте с творогом. Намажьте хлебец творожной смесью и сверху положите порезанное дольками отварное яйцо.

Томатный суп с индейкой

Помидоры — 100 г Филе индейки — 40 г Лук — 20 г Чеснок — 3 зубчика Морская соль Прованские травы

Снимите с помидоров кожицу, опустив их в кипяток на несколько минут. Филе индейки отварите в кастрюле до готовности, затем выньте и остудите (не сливая бульон). Лук и чеснок обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, добавьте в бульон. Туда же положите помидоры, варите в течение 15 минут и измельчите все ингредиенты с помощью погружного блендера. Приправьте специями. Индейку порежьте кубиками и добавьте в суп. Украсьте веточкой базилика и подавайте с куском цельнозернового хлеба.

Перекус

Груша + миндаль

Запеченная треска с овощами

Филе трески — 100 г Цуккини — 30 г Болгарский перец — 20 г Зелень Прованские травы Морская соль

Цуккини нарежьте дольками, посолите и оставьте на 15 минут, затем ополосните водой. Болгарский перец нарежьте полосками и измельчите зелень. На пергаментную бумагу выложите овощи, а поверх них — филе трески. Приправьте специями и посыпьте зеленью. Заверните рыбу с овощами в конверт и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут.