Сегодня из кранов может политься зеленая вода. Пугаться не нужно 

Сегодня и 22 марта в Казани будут искать утечки на теплосетях. Для этого в воду добавят специальный зеленый краситель Уранин-А. Он служит индикатором утечки.
Пугаться не стоит — краситель официально разрешен Роспотребнадзором. Уранин-А представляет собой безвредную органическую соль, хорошо растворимую в воде и светящуюся зеленым цветом в месте утечки. Уранин-А безопасен для человека и окружающей среды.
При обнаружении зеленой воды казанцев просят звонить по телефону 291-87-95.
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