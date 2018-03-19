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7 заповедей сырного этикета
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7 заповедей сырного этикета 

Steaklovers.ru 2 часа назад
Фото: Steaklovers.ru
Действительно хороший сыр является ценным товаром. Этот продукт требует огромного вложения сил и обязан своим существованием группе преданных своему делу лиц. Будет настоящим кощунством портить этот прекрасный продукт неправильным обращением. Эти заповеди сырного этикета помогут вам наладить с сыром правильные отношения и получать от него максимум удовольствия.

— Не подавайте холодный сыр —

Хранить сыр можно только в холодильнике, однако это не означает того, что можно подавать его холодным. Сыру нужно дать время на то, чтобы он приобрел комнатную температуру — лишь после этого можно подавать его на стол. Независимо от сорта и способа подачи сыры должны быть комнатной температуры. Это важно по нескольким причинам: так мы лучше воспринимаем ароматы и вкус, а жирорастворимые вкусовые соединения приобретают при комнатной температуре максимум активности.

— Не храните сыр без оболочки —

После подачи или порционной нарезки сыр можно хранить еще неопределенное количество времени, однако делать это нужно исключительно с использованием обертки. Сыр без оболочки мгновенно покрывается сухой корочкой, которую сложно назвать деликатесом.

— Не используйте пищевую пленку для сыра —

Сыру нужно дышать даже в холодильнике, поэтому герметичная пластиковая пленка не очень хорошо подходит для хранения этого продукта. Без поступления кислорода вкус сыра может значительно измениться в худшую сторону. В качестве обертки лучше всего использовать бумагу или перфорированную полиэтиленовую пленку.

— Сыр не терпит заморозки —

Любой сыр должен храниться на самой нижней полке холодильника. Заморозка способна превратить даже свежий и сочный сыр в неаппетитную субстанцию. Особенно это касается моцареллы, вкус которой чрезвычайно чувствителен к перепадам температур.

— Нарезка клиньями —

Совсем не случайно сыр нарезают клиньями — только так в одном куске можно уместить все пространство от от края до центра сырной головы. Это важно с точки зрения ферментации, так как вкус сыра может значительно меняться в разных точках сырной головы.

— Не срезайте корочку с сыра —

Настоящий сыр всегда имеет натуральную плотную корочку, которая образуется в процессе выдержки. Как правило, она имеет более ярко выраженный вкус, чем сырная мякоть. Срезать ее не следует — правила сервировки сыра предусматривают подачу вместе с корочкой.

— Не покупайте тертый сыр —

Предварительно натертый сыр, продающийся в супермаркете, не способен сравнится вкусом с сыром, натертым предварительно перед использованием. Вложите средства в хорошую терку и больше никогда не смотрите на тертый сыр на прилавках супермаркетов.
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